才被罵爆！抗煞專家「3預言」成真

新冠肺炎疫情肆虐，截至目前為止，已達73,332確診病例、1,873人死亡，其中大陸（不含港澳）確診數為72,436例、1868人死亡，此數字遠超過於17年前「SARS」全球疫情的8,096人。日前就有網友回顧，香港大學病毒學家管軼1個月前，就曾在武漢肺炎未大規模爆發之前提出警告，如今3預言成真，讓人不勝唏噓。

2003年SARS爆發期間，管軼與其團隊在廣東發起SARS病原調查和診斷，率先分離鑒定出SARS冠狀病毒，並證明果子狸等市場野生動物是SARS的直接來源，成功遏止了SARS的再次爆發及流行，因此被民眾稱為「抗SARS專家」。如今新冠肺炎肆虐，他早在上個月21、22日就率領團隊至武漢實地勘察，並提出3大示警，坦言「有心無力，很悲憤」。

1.感染規模是SARS的10倍起跳：

17年前爆發的SARS疫情，全球確診病例共計8,096人，如今新冠肺炎確診患者73,332人，已達當年SARS疫情9倍之多，且還在持續增加中。

2.無法追查動物傳染源：

管軼率領團隊前往武漢追溯動物源頭，卻屢吃閉門羹，不僅願意合作的科研機構不多，加上華南海鮮市場被封鎖並全面清洗，「犯罪現場」被破壞殆盡，證據全失。

3.錯過黃金防疫期：

疫情爆發後，武漢於1月23日祭出封城管理，但管軼認為，15日便已出現春運返鄉潮，洶湧人群出城，可能都是移動的病毒，已然錯過黃金防控期。

管軼接受陸媒專訪時表示，武漢是「九省通衢」，疫情爆發是肯定的，加上錯過黃金防控期、春運大潮，以及有些人的不作為，保守估計，此次感染規模最終可能會是SARS的10倍起跳，「我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了」、「不得不做逃兵，逃回香港」。

然而管軼的示警，當時遭到不少網友大肆批評，認為他是為了個人的研究成果才會到武漢勘查。如今預言成真，就有大陸網友在問答網站「知乎」上發表「我們是不是欠管軼一個道歉？」的文章，隨即掀起熱議。

不少大陸網友紛紛留言回應「真實的預言家」、「現在回看當時的報導，內心百感交集，羞愧難當」、「我們欠他一個感謝，當時雖然鍾南山已經說話了，但很多人對疫情到底會如何嚴重，還沒有任何概念，管教授的一個比SARS嚴重10倍的判斷一上網，雖然遭到很多人瘋狂批評，但確實震撼了很多人，讓很多人開始做好防護」。

文章來源：知乎

（中時電子報話題 李珮雲）