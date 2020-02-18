疫情干擾中國產線 衝擊全球逾500萬家公司

根據最新研究，2019年冠狀病毒疾病疫情爆發，以及中國大片地區隨疫情停工，可能對全球逾500萬家公司造成衝擊。

美國財經媒體CNBC報導，全球資料分析公司鄧白氏集團（Dun & Bradstreet）公布一份特別簡報，分析受病毒影響最深的幾個中國省分，發現這些省分與全球商業網絡的關係複雜交錯。

根據這份報告，中國超過9成的活躍企業，位於截至5日已出現100起以上確診病例的地區。這些地區內還有約4萬9,000家外國企業的分公司和子公司。

在疫情嚴峻地區設有子公司的企業當中，近半（49%）總部位於香港、19%位在美國、12%在日本、5%在德國。

鄧白氏集團研究人員發現，全球至少5萬1,000家企業有1家以上的直接供應商（或稱一級供應商）位於疫情嚴峻地區。而在這5萬多家企業中，有163家名列美國權威財經媒體「財星雜誌」（Fortune）公布的1000大美國公司。

此外，包括938家財星雜誌1000大美企在內，全球至少500萬家企業有1家以上的二級供應商位在疫情嚴峻地區。

新冠肺炎疫情對中國與全球企業的衝擊，已拖累今年的經濟成長預測。

國際信評機構穆迪（Moody’s）17日公布的研究紀要就把全球成長預測下修0.2個百分點；20國集團（G20）2020年整體成長率料將來到2.4%；中國成長率將下滑至5.2%。

（中央社）