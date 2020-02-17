大陸專注抗疫 兩會延後舉行

受到新冠肺炎影響，大陸每年3月初登場的全國「兩會」（全國人大、政協會議），今年將罕見破例延後舉行。大陸全國人大委員長會議和全國政協主席會議17日均建議2020年兩會延後召開，這也是改革開放以來大陸全國人大會議首次延後召開。

根據新華社17日報導，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書於13屆全國人大常委會第47次委員長會議上決定，13屆全國人大常委會第16次會議2月24日在北京舉行。會議建議，下周一審議關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案的議案，以及關於推遲召開第13屆全國人民代表大會第3次會議的決定草案的議案等。

上述消息透露出大陸人大將審議的幾個重要事項，一、與本次新冠肺炎疫情有關的野生動物保護法等；二、新冠肺炎引發的疫情蔓延全球，大陸兩會能否於3月如期召開。就在大陸人大開會的同時，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋17日也主持主席會議，會中同樣提到，研究關於推遲召開政協第13屆全國委員會第3次會議和常務委員會第十次會議的有關事項等。三、人大還將在會議上審議人事任免等。

日前，中共中央已調任上海市長應勇接替湖北省委書記蔣超良職務，濟南市委書記王忠林接替武漢市委書記馬國強職務。

根據大陸憲法和有關法律規定，大陸全國人民代表大會會議每年舉行一次，全國人大會議由全國人民代表大會常務委員會召集，因此，推遲召開會議，也需要全國人大常委會作出決定。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉17日受訪時表示，全國人大代表近3千人，其中多數人目前都在第一線防疫，為疫情防控、將人民健康放首位等考量，委員長會議認為有必要適當延後全國人大會議。

根據大陸國家衛健委數據顯示，16日大陸新增2,048起確診案例、新增死亡案例105起，累計確診病例突破7萬，達70,548例，累計死亡病例達到1,770例。