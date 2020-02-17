陸靠椋鳥、珍珠雞 守住新疆蝗害

正當中國全國上下全力對抗新冠肺炎之際，席捲東非、西亞和印巴的4,000億蝗蟲大軍，悄悄兵臨城下，在中國西南邊境蠢蠢欲動，加深市場對中國經濟的擔憂。不過專家指出，過去中國在新疆等地已有豐富的對抗蝗災經驗，包括放養蝗蟲天敵的椋鳥、珍珠雞，同時還有雞鴨等家禽等利器。

紅星新聞報導，歷史上中國多次發生過蝗災，但主要是飛蝗，和這次的沙漠蝗不屬於同一種類。過去40年中國蝗災治理非常成功，近年來新疆、山東、河南都有過零星的蝗災，但尚未形成氣候就被消滅。

例如，在2000年5月新疆北部發生較嚴重蝗災，中國官方將大批雞鴨送上「掃蝗」前線，甚至還用飛機從浙江空運3萬隻鴨子到新疆吃蝗蟲，加上本地雞鴨超過10萬隻，成功控制了蝗災。

報導指出，新疆是過去中國受蝗災威脅造大的地區，部分地區放養蝗蟲的天敵椋鳥。塔城地區蝗鼠測報防治站站長劉程才表示，粉紅椋鳥的捕食方式很特別，上千隻椋鳥成群飛，像黑雲一樣俯衝草地來驚擾蝗蟲，再迅速補捉，一隻粉紅椋鳥一天捕食180隻蝗蟲，繁殖周期內能吃掉2畝地左右的蝗蟲。

劉程才表示，粉紅椋鳥屬於夏候鳥，每年5月到8月飛到新疆繁殖，粉紅椋鳥對繁殖地的要求有兩個：一是蝗蟲密度達每平方公尺15隻以上，二是選擇石堆築巢。在1980年代，在新疆蝗蟲易生區和常發區，當地透過人工堆石修建永久性磚房，為粉紅椋鳥備好「育嬰房」，引鳥吃蟲，達成生物防治效果。

另一蝗蟲剋星是珍珠雞。在河北和內蒙古等地，多年前引進珍珠雞來防治蝗蟲。內蒙古包頭草原工作站站長郭永萍說：「珍珠雞善跑能飛，食量也比土雞大，平均1隻珍珠雞可以控制10畝草場。」報導稱，一隻成年雌珍珠雞，一天能吃70多隻蝗蟲。