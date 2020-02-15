官方維穩有成 A股停傷回血

大陸A股14日結束農曆年後的第十個交易日，儘管2月3日開紅盤時因新冠肺炎疫情重擊，股指重挫，但在官方大力維穩下，A股此後十個交易日出乎意料收獲九根紅K、八天收漲恢復元氣。中國證監會15日也強調，A股承受著疫情嚴峻考驗，目前已回歸常態運行。

綜合陸媒報導，針對當前應對肺炎疫情，中國證監會副主席閻慶民15日在記者會上表示，農曆年後A股開市以來，市場有效自我調節、交易順暢，預期總體趨穩。A股可說已經承受住疫情衝擊，市場已基本回歸常態化運行。

閻慶民表示，中國證監會將支持市場機構，根據不同地區狀況採取股票質押協議展期，目前股票質押業務規模也有所縮減，場內股票質押融資餘額人民幣（下同）8,800億元，較高峰時下降逾45％，全市場融資融券餘額約1.05兆元，占A股流通市值2.13％。

對於紓困A股上市公司，閻慶民表示，證監會提供發債支持，如註冊地在湖北省的當代明誠等企業已通過綠色通道發債。另外，還有數項抗擊疫情的專項債券正籌備發行，並鼓勵中長期資金入市。14日晚間中國證監會也公告，大幅放寬創業板再融資條件與限制。

A股在2020年以來走勢原本穩中有升，但農曆年前因新冠肺炎疫情爆發出現轉折，滬指在農曆年前最後一個交易日失守3千點大關，投資人帶著忐忑情緒渡過春節假期。最終陸股延至2月3日開市，2日時人行聯手多部委替市場注入強心針，強調會提供充足流動性緩解疫情衝擊，惟3日滬指仍狂跌近8％。

但此後A股在官方措施護持下逐漸回血，十個交易日中滬深兩市均拿下9根紅K、八天收漲，滬指一路收復2,900關卡，深指更恢復至年前水平。其中，大幅趁機抄底A股的外資功不可沒，2月3日暴跌當天就有近200億元的資金由陸港通淨流入。截至2月14日，2020年北上資金日均淨流入規模為28.01億元，較2019全年大增86.34％。