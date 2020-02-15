習喊話救市 力促擴大消費

為因應新冠肺炎疫情對大陸經濟造成的衝擊，大陸國家主席習近平表示，要加快釋放新興消費潛力，積極穩定汽車等傳統大宗消費，並召集推動各類生產企業復工、復產，以保持產業鏈穩定。市場預期，大陸官方後續將推出各項利多促進市場消費。

新浪財經15日報導，預計16日出版的「求是」雜誌將發表習近平的重要文章。文章提及，擴大消費是因應疫情影響的重要施力點之一，要帶動5G手機等終端消費，推動增加電商、線上教育、網路娛樂等消費。並鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額，促進汽車及相關產品消費。

自肺炎疫情爆發後，大陸多地封城、封省、延後開工等措施重挫經濟。恆大經濟研究院院長任澤平日前發表報告指出，疫情將打破大陸經濟2019年底的微弱回穩格局，加上當前經濟下滑壓力仍大，2020年全年大陸GDP增速很有可能「破6」，第一季增速更可能「破5」。

此外，消費對大陸經濟增長貢獻率逾70％，汽車消費更扮演重要角色，但2019年大陸汽車銷量年減8.2％，為連續第二年衰退。中汽協日前發布報告稱，今年初，預計大陸汽車業將結束2019年的深度調整，往後幾年將逐步復甦。未料稍後遭到疫情爆發影響，零組件供應體系被打亂，汽車產銷短期內將受到巨大衝擊。

中汽協指出，疫情最嚴重的湖北省，每年汽車產量約占大陸8％～9％，疫情較嚴重的廣東、浙江也是汽車工業大省，不僅直接影響當地整車企業產銷量，以上三地的汽車零組件企業眾多，即使其他地區具備開工條件，但由於車廠在全大陸的產業鏈長，一個零部件未能供應就會影響生產進程，因此眾多車企業者當前普遍有「斷鏈」的危機焦慮感。

習近平在文章中強調，在做好疫情防控工作的前提下，要全力支持和推動各類生產企業復工、復產，保持產業鏈整體穩定。同時擴大金融支持力度，保障企業合理資金需求，防止出現資金鏈斷裂。特別是對重要物資生產企業、短期受疫情衝擊較大企業，要在貸款利率、期限等方面給予特殊優惠政策。

習近平並稱，要擴大企業復產人力保障力度，做好援助企業、穩定就業政策，並解決相關企業缺工、工資高等問題，最大限度穩定企業人力。