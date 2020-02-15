防範新冠肺炎 杭州公布第2批核准復工名單

為了防範新冠肺炎疫情，大陸各地分別公布有條件審核復工的相關規定。杭州官方2月15日發布《關於杭州市第二批企業有序復工的通告》，備案核准第二批復工企業40898家，明確提出，歡迎持有杭州健康碼「綠碼」的員工返杭工作，企業必須落實嚴格防控主體責任。

據了解，杭州市民和擬進入杭州的人員可自行在線申報，通過審核後，將產生一個「杭州健康碼」，並以綠、紅、黃等三色進行動態管理。綠碼指的是健康無虞的人，可以杭州市內亮碼通行，進出杭州需掃碼通行；具有紅碼的人，是從疫區來的，必須實施14天的集中或居家隔離，並在連續申報健康打卡14天正常後，將轉為綠碼；顯示黃碼者，要進行7天以內的集中或居家隔離，在連續申報健康打卡不超過7天正常後，將轉為綠碼。

2月11日，杭州曾發布嚴格防控有序復工第一批備案企業核准名單。除全市春節保供企業連續運營920家外，該次企業復工備案核准542家，合計1462家；截至目前，該市已累計備案核准復工企業逾41000家。

《21世紀報道》報導，針對疫情期間復工企業的用工問題，杭州市經濟和資訊化局2月14日下發《關於開設專列集中組織員工來杭的緊急通知》，指出最快從今天2月15日起，杭州市將向疫情相對平穩地區、來杭就業人員集中的部分省市開通外地員工招聘返崗專列，目前杭州市經信局正在統計企業需求。

首批次員工專列擬定向貴州、成都方向，由杭州市政府統一協調和承擔費用，乘坐杭州市開通的員工專列人員，實行交通費全免；專列乘坐的對象分為兩類：企業原有節前返鄉人員和在外地新招員工。

（旺報 廖慧娟）