疫情時刻MVP 無人機宣導、消毒、物流樣樣來

新冠肺炎高傳染性讓大陸民眾驚恐不敢於人群接觸，非常時期下，無人機成為防治疫情的最佳幫手，進行宣導、消毒、送貨、農作等工作。

近年隨著科技進步，無人機的應用範圍越來越廣泛，而此次的疫情再讓無人機的功用備受各界關注。中新網報導，疫情爆發至今，大陸多地政府都利用無人機作業，從最常見的宣導、消毒，到近期工廠復工所需的監控都有。

當前大陸多地已經進行封閉式管理，無人機也在街道上巡視，提示民眾不要在外聚集、記得戴口罩等措施，覆蓋到小社區、村里的廣播等設施的不足之處，方便政府進行遠端宣導與勸離，條件與設備允許下，區域有效喊話距離也可以超過1公里之遠。

在潛藏病毒數量大的醫院等地，也有無人機出動消毒，例如四川綿陽的新冠肺炎定點救治醫院404醫院豐谷分院，為降低工作人員感染的風險，當地便利用5G網路使用農用無人機實現噴藥消毒等工作。在當前科技下無人機也實現快速消毒、低延時與超視距飛行，較一般人力來得更有效率，例如在山東菏澤胡集鎮在一個下午的時間僅用兩台無人機，就完成48萬平方公尺的消毒噴灑工作。

此外，許多物流公司積極開發的無人機物流、送貨業務也派上用場，在當前多地交通對人員流動嚴格管制時期，多家物流公司利用無人機進行物流、甚至醫療物資輸送等任務，較普通道路的物流速度更為迅速，也是更適合防疫時期的高效、低傳染性物流方案。

對於近日大陸春節後的復工潮，無人機也開始擔任起復工監督員的角色，上海金山工業區每日便出動2次無人機查看廠區內企業復工的情形，利用無人機傳來即時圖像，識別在建工地是否違規復工、復工企業防疫措施是否有達標。

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