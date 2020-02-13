湖北確診病例 單日暴增近1.5萬

在大陸湖北省以外地區新增新型冠狀病毒肺炎病例連降一周之後，大陸防疫單位12日將臨床診斷納入確診範圍，此一改變，使得當日湖北省新冠肺炎確診病例新增近1.5萬例，死亡人數增加242人，創疫情爆發以來紀錄。其中，武漢依然占據絕對比例，在確診及死亡率方面均達到湖北省九成左右。

此外，1月23日凌晨武漢宣布「封城」至今22天，由於疫情控制沒有明顯好轉，湖北13日宣布將復工時間再延後一周至21日。湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，為有效減少人員流動聚集，阻斷疫情傳播，繼續延遲復工開學。企業部分，除疫情防控必需品、群聚生活必需品等企業外，其他規定不能早於20日24時前開工。

稍早中國大陸採納的確診方案為緊急研發生產的核酸檢測試劑盒，因試劑盒短缺，導致「確診難」而延誤治療時機，且試劑盒準確性並非100％，綜合陸媒報導，曾出現不少陰性甚至二篩陰性的患者病例。

大陸中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，目前臨床診斷將從幾個方面綜合診斷，包括如果病人在湖北或者在武漢地區，肯定已經有流行病學史；發熱、呼吸道咳嗽、憋氣的症狀，為臨床症狀；及臨床有體徵與CT影像。即醫生透過詢問、觀察、檢查等方式採集就診者相關資訊從而確診的病例，並將之前兩個月裡累計的感染者集中納入，使得確診數量激增。

雪梨新南威爾斯大學Kirby Institute的生物安全研究主管Raina McIntyre表示，這種新的診斷程序還可能導致死亡病例激增。大陸專家則強調，判斷標準的改變會讓資料上出現跳躍式增加，但也是一種亡羊補牢，有助於做到「應收盡收」，加快救治患者，避免稍早以核酸為確診標準，遺漏很多感染者、確診速度較慢，導致患者得不到及時治療，反而成為病毒傳播者的情況。

採取新計算方式後，湖北12日單日確診病例激增14,840例（含臨床診斷13,332例），死亡人數242人（含臨床診斷病例135人），遠高於2月10日最高死亡人數紀錄的103例。惟根據大陸公開資料，如果刪去確診和死亡病例數字裡的臨床診斷病例，確診及死亡病例新增數量分別為1,508和107例，與稍早每日公開數字無太大差距。

換「蔣」 上海市長轉任湖北省一把手

在新冠肺炎疫情升溫之際，大陸政壇13日傳出湖北省、港澳事務高層官員大搬風的訊息。其中，上海市長應勇接替金融系統出身的蔣超良，出任湖北省委書記；濟南市委書記王忠林接替企業出身的馬國強，出任武漢市委書記。

這是本月8日繼大陸國家衛健委副主任王賀勝出任湖北省委常委、省衛健委黨組書記之後，湖北省高層再有人事調整。有分析指出，本波人事除了突顯大陸中央高度重視湖北疫情防控進展，也顯示對先前當地官員應對疫情不力的追責。

綜合陸媒13日報導，中共中央日前決定，上海市長應勇出任湖北省委書記，並免除蔣超良湖北省委書記職務；山東省委常委、濟南市委書記王忠林出任湖北省委常委、武漢市委書記。

另一方面，大陸中央也對負責港澳事務高層官員進行調整。新華社13日報導，大陸全國政協副主席夏寶龍兼任大陸國務院港澳事務辦公室主任，前主任張曉明改任港澳辦分管日常工作的副主任；今年1月初接任香港中聯辦主任的駱惠寧則兼任港澳辦副主任。

報導指出，本次負責湖北、港澳事務的新上任官員，大致為習近平擔任浙江省委書記期間的舊部。分析認為，由「副國級」的全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳辦主任，突顯去年香港「反送中」事件爆發後，大陸中央對港澳工作體制的重大調整，將港澳辦的重要性升高。（李書良）