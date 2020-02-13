阿里巴巴Q4 淨利大增56%

大陸市值最高的公司阿里巴巴13日發布2019年Q4（2020財年Q3）財報，期間經歷「雙11」、赴港上市等事件，阿里收入大增38％優於預期，淨利大增56％為年內單季高點，幾項數據也達里程碑。

對於新冠肺炎疫情對阿里的影響，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇表示，由於春節後不能及時復工，商家與物流尚未恢復正常營運，新年後的兩周，電商業務受到負面影響。外送方面訂單有大幅增加，但配送能力受限，客單價大幅上升。辦公軟體釘釘則在疫情中因為遠端辦公需求取得爆發性增長機會。

阿里巴巴Q4財報顯示，期間集團收入年增38％至人民幣（下同）1,614.56億元，按Non-GAAP淨利潤年增56％至464.93億元。

阿里巴巴13日美股盤前跌幅一度達到3％，美股科技股和中概股13日盤前普遍受挫。阿里美股12日大漲3.27％，港股13日漲1.02％。

張勇表示，阿里各項業務出現強勁成長，社交電商投入推動年活躍用數明顯增長。新冠肺炎疫情發生後，阿里發揮商業與技術力量，全力支持對抗疫情和保障生活所需，推出實際扶持商家的措施。阿里CFO武衛指出，未來將技術投資數位化基礎設施及服務。

Q4期間，阿里巴巴幾項指標創高，阿里雲收入年增62％至107.21億元，為首度單季收入破100億元。活躍用戶數方面，Q4大陸零售市場行動月活躍用戶數較Q3增長3,900萬，突破8億達8.24億。截至Q4底過去12個月年活躍用戶數突破7億達7.11億，阿里稱，有逾6成的新增年活躍消費者來自欠發達地區。

東方財富網數據稱，Q4阿里收入1,614.56億元，優於市場預期的1,592.09億元，阿里雲、月活躍用戶數也均優於預期。

不過阿里收入增速38％、核心商業業務收入增速38％、阿里雲收入增速62％、天貓線上已付實物商品交易額（GMV）增速24％等，均為年內低點。

收入方面，Q4仍主要仰賴核心商業業務，該業務收入年增38％至1,414.75億元，占總業務比重88％為年內高點。其中大陸零售商業收入年增36％至1,104.58億元。

財務方面，按GAAP淨利潤年增62％為501.32億元，歸屬普通股股東的淨利潤為523.09億元。而按Non-GAAP稀釋後EPS年增49％至2.27元，經調整EBITDA年增37％至558.80億元。值得注意的是，自由現金流飆升至782.79億元。