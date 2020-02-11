大陸經濟染疫 外資下修GDP增速

大陸新冠肺炎疫情已造成千人死亡，因封城、停工等造成的經濟影響更是不容小覷。花旗、瑞銀等外資投行普遍認為本次疫情對經濟的衝擊將遠勝2003年SARS時期，近日先後下調大陸第一季GDP增速估值至3.6％～3.8％。

花旗最新報告稱，疫情發展較該行預期更嚴重，目前仍未到達疫情轉捩點。該行預估，若是疫情在3月底前獲得控制，其對大陸第一季GDP年增率的預估將由原本的4.8％下調到3.6％，2020年全年GDP增速將由原先的5.5％降至5.3％。報告指出，受疫情重創的服務業預料恢復速度緩慢，第二季經濟增長將持續低於5％，但下半年GDP增速將會加速反彈至6.1％。

為降低疫情對經濟衝擊，花旗認為，大陸官方將推出更激進的財政刺激政策，2020年財政赤字佔GDP的比重將會上調至3.5％，較2019年2.8％的赤字率大幅上調。

貨幣政策方面，花旗估計，中國人民銀行將在第二季及第三季分別降息，同時還將下調存準率各50個基點。人民幣兌美元匯價將在未來3個月內貶至7.05元附近，下半年則回升至6.95元。

瑞銀11日也將大陸2020年全年GDP增長由先前預估的6％下調至5.4％；若疫情在第一季獲得受控，第一季GDP增長將下挫至3.8％，第二和第三季反彈。

貨幣政策方面，瑞銀首席中國經濟學家汪濤預計，未來數周人行將推出更多措施，包括繼續向市場注入流動性、批准更多企業貸款外，進一步降準及市場貸款利率。

資誠（PwC）會計師事務所11日發布報告指出，大陸疫情若在3月底或4月初進入收尾階段，2020年各季GDP可能為4.5％、5％、5.8％和5.7％，全年成長率將在5.2％～5.3％。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，受疫情影響，2020年中國大陸春節消費大幅度減少，餐飲零售、文化休閒及旅遊、房地產業等首當其衝，相關企業收入出現斷崖式下跌，預估陸第一季消費品零售額將減少5～6％。許多企業因疫情無法按時開工，生產訂單被迫取消，投資也將相應減少。