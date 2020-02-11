疫情爆發 陸白酒消費Q1受衝擊

受到新冠肺炎疫情於春節期間爆發影響，市場人士預估，2020年第一季大陸酒業終端消費萎縮且通路受限。其中，往年第一季業績占比高達35％～40％的A股上市酒企洋河股份、今世緣，所受到的打擊會比同業更顯著，即使影響未在第一季報表中顯現，全年業績也將明顯受挫。

洋河股份11日收報人民幣（下同）102.42元，漲幅為1.63％，一年來累計下跌0.8％。今世緣11日收報29.77元，上漲2.13％，一年來累計大漲58.4％。

新浪財經上市公司研究院分析，以往不少白酒企業都選擇在春節此一酒業消費旺季大力備足全年銷售目標。據Wind統計，在2016年至2018年三年間，18家酒企第一季營收占全年比重的算數平均數分別為30.22％、29.02％、29.26％。凸顯白酒行業存在第一季業績占比明顯偏高的情況。

其中，貴州茅台、水井坊、瀘州老窖與酒鬼酒等幾家上市酒企，第一季的業績占比在25％或以下的水準，相對於洋河股份、今世緣而言，抗疫情風險能力相對更強。

該研究院指出，白酒終端消費萎縮必定造成庫存消化壓力增大，甚至出現酒價下跌的情況。據中國網報導，白酒經銷商表示，春節前飛天茅台酒的批發價最高達到2,450元，目前批發價跌至2,200元左右。

報導援引白酒專家蔡學飛分析，茅台酒批發價下跌，主因是肺炎疫情對於整個白酒銷售市場的抑制作用，大量中間商急於出貨造成價格回落。短期來看，由於肺炎疫情造成餐飲、禮品、婚宴市場急凍，預估第一季大陸酒業消費市場將處於停滯狀態。