武漢染病醫護人數破千 專家：長年忽視公衛

陸媒報導，武漢當地自肺炎疫情爆發起，可能已超過千名醫護人員遭感染。這除了源於初期資訊不透明和防護裝備不足外，專家表示，也凸顯出公共衛生長年遭忽視的問題。

經濟觀察網10日的報導，引述了一張3日在網上流傳的湖北省醫務人員發病狀況統計表，其中確診病例超過15例的醫院就有15家。報導引述武漢多位呼吸科醫師表示，實際感染的醫護人員數量比上述統計更多，據不完全統計，武漢醫護人員的遭感染數已在1000例以上。

報導引述了武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇團隊在「美國醫學會雜誌」（JAMA）所發表的文章指出，截至1月28日，這家醫院138例病人中，41.3%可能是經由院內感染，57例的院內感染中，有40例是醫護人員。

湖北省第三人民醫院的呼吸內科醫生胡晟則說，該院約有30名醫護人員遭受感染，呼吸科的4個病區中，有2個是專門收治院內醫護人員。而胡晟本人也遭受感染。

類似的狀況也發生在武漢市紅十字醫院和武漢大學人民醫院，這兩家醫院的醫護人員分別有30人住院，和92名確診。

疫情爆發之初，官方曾表示病毒沒有「明顯人傳人的現象」。報導引述多位遭感染的醫師表示，當時主要是依普通的病毒性肺炎處理，並未做好防護措施。

不過報導也指出，前述流傳的統計表顯示，多家醫院在2019年底和2020年1月初，就已出現醫護人員感染。然而，武漢市衛健委1月11日的通報仍稱，「1月3日以後沒有新發病例，未發現明顯人傳人、未發現醫務人員感染」。

報導稱，第一波感染的主因，是因訊息公布不及時，導致醫護人員防護不足。而第二波則是因防護物資不足，一家醫院的加護病房就有2/3的醫護人員被感染，而縣級醫院的物資匱乏情況更嚴重。

報導引述中國國家突發公共衛生事件應急專家諮詢委員會委員、武漢大學公共衛生學院教授譚曉東表示，疫情已形成以醫院為主要疫源地的事件，民眾懷疑自己被感染而到醫院，醫院成為重要的感染場所，未感染的病人和醫務人員都可能遭感染。

譚曉東認為，這次疫情爆發，從初期訊息公布不透明，到之後的防護物資跟不上，凸顯出的是「從上到下，從衛生系統到社會，只注重臨床實踐而忽視公共衛生」。

報導也指，疾病防控部門應關注醫護人員被感染的狀況，尤其在武漢當前所面臨的「決戰」中，遏制醫護感染尤為重要。

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