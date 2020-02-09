華誼兄弟 上演退市保衛戰

大陸知名影視集團華誼兄弟日前發布業績預告，2019年為淨虧損人民幣（下同）39.62億元至39.67億元，而2018年為虧損10.93億元，已連兩年陷入虧損。根據規定，若該公司2020年不能扭虧為盈，將會被直接退市，2020年成為華誼兄弟力保上市地位的關鍵年。

投資時報報導，華誼兄弟於2009年登陸創業板，2009年至2017年累計淨利為48.55億元，意味著華誼兄弟2018年、2019年兩年時間就虧掉過去九年的淨利總和。

影視產業近期「屋漏偏逢連夜雨」，在官方嚴加監管及受近期肺炎疫情波及，受創慘重。華誼兄弟7日收報3.79元，一年來累計下跌16.7％。尤其今年1月初之後跌勢加劇，自1月7日收盤5.14元跌至2月4日收盤3.51元，跌幅逾三成。

報導稱，巨額虧損亦嚴重影響華誼兄弟的現金流，以及銀行對其償債能力的信心。華誼兄弟4日接連發布五則公告，不僅申請展期一年歸還民生銀行的授信，還為招商銀行的授信新增擔保資產。

目前，華誼兄弟的債務壓力仍不小。據該公司2019年第三季財報顯示，截至第三季末，貨幣資金為14.09億元，短期借款高達20.39億元，一年內到期的非流動負債為12.13億元，資產負債率達46.54％。此外，根據相關公告，目前實際控制人王忠軍和王忠磊的股權質押比例分別占其所持股份的90.9％和99.67％，質押比例極高。

雖然2019年華誼兄弟陷入巨額虧損，但在業績預告中，不但充分認可現有的「電影＋實景」的新商業模式，還對未來充滿信心，大篇幅列舉該公司正在進行與已經完成的項目。

報導指出，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，大陸影院關閉，橫店、象山等影視基地關閉，多個劇組停工，影視行業隨之陷入停頓。華誼兄弟能否實現原定計劃有較大的不確定性，其實景娛樂的實際損失目前也難以預估。