新型肺炎太狡猾 5度檢驗才確診

新冠肺炎病毒具有超強的隱匿性，已為新冠肺炎確診帶來新挑戰。陸媒報導，北京市中日醫院近日出現經過3次新冠病毒核酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患新冠肺炎的患者。無獨有偶，福建省漳州市有一名32歲鄭姓男患者，更是第5次檢驗才確診，讓專業醫師直呼「病毒太狡猾、藏匿太深」。

肺泡灌洗檢測病毒現形

北京《新京報》報導，7日下午，來自網傳「中日醫院新冠防控領導小組」消息透露，一名武漢赴京的發燒肺炎患者，在中日醫院經過3次咽拭子新冠病毒核酸檢測，均為陰性，但A型流感核酸檢測陽性，因此於1月30日以重症A流收院治療。住院後插管上呼吸機，透過肺泡灌洗檢測，才發現新冠病毒核酸陽性，5日確診為新冠肺炎。北京衛生部門證實，這名病例的確存在。

北京一名三甲醫院呼吸科醫師說，通常對武漢肺炎疑似患者進行兩次咽拭子核酸檢測，如果出現一次陽性則確診，如出現兩次陰性，則基本可排除感染。3次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，說明病毒隱匿性很強。

此外，陸媒報導，福建省漳州市有武漢居住史的32歲鄭姓男患者，1月22日從武漢回到漳州時，出現發熱、鼻塞、流涕、乏力等症狀，體溫38.5度，自行使用退燒藥後無效，同月29日赴福建醫科大學附屬漳州市醫院就診，第一次檢測為陰性，漳醫新冠病毒防治小組副組長林立認為「可能有誤差」，推測新型冠狀病毒可能很狡猾，或是檢測操作不規範等導致結果有誤。

湖北將CT列為診斷標準

隔日再測，結果仍為陰性，但病患胸部病況表現與肺炎相似，院方堅持持續檢查，終於在2月2日第5次檢測時，驗出新冠病毒陽性。所幸患者高燒已退，咳嗽、胸悶等症狀好轉，病情穩定，還在進一步治療觀察中。

據悉，湖北省近日已將CT（電腦斷層掃描）影像列為臨床診斷新冠肺炎的標準，不再用之前廣泛使用、不穩定的新型冠狀病毒核酸檢測結果。專家認為，CT篩選快捷，或將成為診斷首選。

(中時 李文輝 )