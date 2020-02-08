口罩荒 中企籲員工全球採購

新型冠狀病毒肺炎短期內爆發，令中國醫療用品緊缺，市面上搶購口罩更成為全民運動。大型中資企業紛紛呼籲員工在海外採購口罩，並運送回中國。

目前新冠肺炎疫情持續擴散，大陸國家衛健委8日公布，截至7日24時，大陸新冠肺炎疫情新增確診病例3,399例，新增死亡病例86例；累計確診病例34,546例，死亡病例722例。疫情急速升溫讓中國境內醫療用品一時供應不及，尤其以口罩最為緊缺。

香港信報8日報導，目前在全球掃貨醫療用品的中資企業包括中石油、吉利汽車等。其中，中石油向日本東京、美國休士頓和新加坡等辦事處發送備忘錄，召集海外員工協助採購口罩，然後寄回北京總部。中國電商巨頭阿里巴巴也與東方航空合作，透過海外據點在韓國、俄羅斯、以色列、日本、德國等國收購口罩。

中國鋼鐵工業協會也呼籲在日本、德國、義大利等的中國鋼鐵企業員工，在海外採購口罩和防護衣。同時，青島啤酒等酒精和乙醇生產企業也另開產線生產消毒劑，以緩和醫療用酒精短缺，並有行業協會要求其他廠家效仿。

除了從事醫療器械、防護產品的企業加班生產或緊急擴產以外，就連與疫情防控沒有直接關聯的企業，也決定自行生產醫療物資。

譬如，大陸新能源汽車業者比亞迪近日宣布，決定著手生產口罩和消毒液，以滿足當前對防護物資的迫切需求。比亞迪透露，其口罩和消毒液預計將在2月17日前後量產出貨，口罩產能本月底可達每日500萬個，消毒液產能每日5萬瓶，直至疫情緩解和消除。

業內人士表示，相關A股上市公司近期生產醫療物資的行為，更多是為了疫情應急需要，並不會成為這些公司的主業，對業績的影響有限。