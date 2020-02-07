阻疫情 廣州、深圳、天津半封城

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，讓大陸多省市對外隔離，對人流進出最嚴格的管制。根據7日最新進度，一線城市廣州、深圳以及直轄市天津進入「半封城」狀態，湖北、安徽兩省發布也省級管控措施，管制農村、社區進出，初步估計，全中國已有四省「封省」，此外的逾60城市，以「封城」遏制疫情。

此外， 根據大陸衛健委截至6日24時數據，大陸6日新增確診3,143人，新增死亡73人。累計確診人數突破3萬宗，累計死亡人數增至636人。而目前全中國病死率下降至2.0％；湖北（除武漢）病死率下降至1.3％；武漢病死率下降至4.1％。隨著全中國各地的醫務人員抵達武漢，病死率開始下降。

武漢新增8千病床位

大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅7日在記者會上表示，正不斷增加支援武漢的醫療力量，目前總計支援武漢的醫護人員已達1萬1千多人。為防止疫情擴散，大陸在武漢之外的地區，已經建立16個省的對口支援關係，以「一省包一市」的方式全力支持整個湖北省。

而此次重災區的武漢市，根據該市防控工作會研判，武漢市疫情防控已經到了最關鍵的時候。綜合陸媒報導，目前共1,400名各地醫療救助隊將陸續抵達武漢，除全市28家定點醫院床已擴展近9,000張，火神山千張病床已交付使用，雷神山的1,600張病床也將於8日使用。

為提高病床使用效率外，武漢市屬四所高校等也改造成定點醫療點，將共增加5,400個床位，收治已經確診的輕症患者。

首個直轄市 天津半封城

至於全中國各地則陸續有省市採取對外隔離措施。天津市已宣布全市居民社區實施封閉式管理，成為首個進入全市半封城狀態的直轄市。天津市表示，轄區發病的23人都曾進出百貨公司，目前已將194名銷售人員集中隔離觀察，並模擬推估有逾9,200名民眾受影響，要求自行居家隔離。此外，首都北京在7日首次公布疑似病例數，截至6日24時共有157例。

大陸兩大一線城市，也因棘手疫情選擇實施半封城措施。環球網報導，廣東兩大城市廣州與深圳均在7日宣布，所有社區實施封閉管理，深圳則於昨晚宣布，出現確診病例的大樓要實施14天的「硬隔離」。

一線城市採取「半封城」，勢必影響企業復工。百度遷徙規模指數顯示，截至5日，到達湖北省人數最多的城市依序正是深圳、廣州，有觀點分析，兩大城此舉是嚴陣以待即將在9日出現的春運返程高峰。值得注意的是，廣東省疫情擴散越來越快，6日出現首位死亡病例，且累計確診人數超越浙江，成大陸確診病例次多的省份。

湖北、安徽 即起封省

越來越多地方也將防疫管控層級提升至以省為單位，繼日前遼寧、江西兩省實施「封省」，即全省村、社區封閉管理之後，湖北、安徽兩省也在7日啟動「封省」。

疫情發源地湖北省1月底對轄內十多個城市啟動封城後，7日再以全省為單位升級管控措施。湖北省7日宣布，為進一步杜絕疫情向農村、社區蔓延，實施以村、社區封閉管理，村與村之間只留一條應急通道供專人值守，其他路口一律封閉。湖北省要求，村、社區要在7日18時之前組建好防控工作隊，疫情結束前不得解散。且全面推行生活物資集中代買，各村確定專人採購全村物資以降低居民外出頻率。

安徽省7日也發布，該省16個省轄市所有的村、社區一律實行封閉式管理，要求用最嚴格、最周密的措施，落實防疫工作各項要求，全力保障人民生命與健康。