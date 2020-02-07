10日起中港澳航線限縮、轉機需居家檢疫

中央疫情指揮中心今（7）下午5時30分舉行記者者，指揮中心指揮官陳時中表示，首先報告無新增確診案例，但中國大陸疫情升高，尤其廣州半封城，指揮中心研判中國大陸疫情險峻，搭飛機風險很高，尤其港澳地區因為陸客很多，搭飛機長時間處於密閉空間，一定要戴口罩，非必要量減少出國活動，尤其前往疫區。

有關公主郵輪旗下「鑽石公主號」確診人數今暴增41例，累計確診數已達61。鑽石公主號郵輪曾於1月31日停靠基隆港並有旅客下船觀光，中央流行疫情指揮中心表示，已組調查小組，完成初步疫調。31日未隨船離境者的名單已掌握，並進行14天居家隔離及健康監測。

此外，指揮中心亦將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾經於1月31日前往北北基地區重要景點（如：基隆廟口、九份、台北101、西門町等）的民眾進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情近日累積確診病例數持續快速上升，指揮中心公布：自2月10日零時起所有旅客經中國大陸、香港及澳門「轉機」得入境台灣者，一律居家檢疫14天。

另外，因應中國疫情險峻，有鑑於坐飛機是感染高風險的事情，下周一（10）日起至4月29日限制兩岸航班，只開放北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場，其他航點全部暫停。

（中時電子報 許立穎 、 徐秀娥 、 林毅 、中時、 林周義 、 陳祐誠 、工商、 邱琮皓）