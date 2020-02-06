疫情拖累…任天堂Switch延遲出貨

日本遊戲廠商任天堂6日宣布，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，大陸生產的Nintendo Switch主機及等周邊的設備等產品，將延遲生產和出貨，這不但將對大陸遊戲市場造成衝擊，不久前代理任天堂主機的騰訊公司恐將受到牽連。

CNBC報導，日本遊戲機生產商任天堂公布，受新型冠狀病毒疫情影響，大陸生產的Nintendo Switch主機及周邊的設備產品之製造及運輸將造成無可避免的影響。此外，Switch遊戲「健身環大冒險」與相關設備產品目前正處於缺貨狀態，產品出口也會受到影響而延遲。

任天堂與索尼、微軟共列為全球三大遊戲廠商，截至2019年第三季，任天堂的Swtich主機產品在當季銷量達到1,081萬台，這不僅比2018年同期的941萬台增加約15％左右，而且還是Switch自2017年推出以來銷量最高的單季，全球累計銷量高達5,250萬台。

自大陸近期推遲春節開工時間，多個進駐大陸的國際大廠均受到不同程度衝擊。Niko Partners分析師艾哈邁德（Daniel Ahmad）在推特上表示，各遊戲主機品牌企業曾透露，96％的遊戲主機都是在大陸生產，其中包括：任天堂、索尼和微軟等品牌，顯見此次大陸因疫情推遲復工對相關廠商均造成影響。

值得注意的是，騰訊在2019年正式代理任天堂的Switch主機，開賣後廣受歡迎，導致騰訊股價持續上升。截至2020年2月6日港股收盤，騰訊股價收報400港元，較2019年10月30日的316.2港元的低點，漲了26.5％。不過，自任天堂在6日午後宣布上述消息後，會否衝擊騰訊股價表現，將成市場關注焦點。