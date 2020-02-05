京東方超車LGD 搶下TV面板面積王

2019年全球液晶電視面板出貨呈現面積增加趨勢，其中以大陸龍頭廠京東方為主動能，在京東方朝大尺寸轉型產能、韓廠退出的情況下，京東方首度在全年超過LGD成為面板出貨面積首位，囊括數量、面積雙冠王。

群智諮詢5日公布數據，2019年全球液晶電視面板的出貨數量達2.83億片，年減0.2％，出貨面積1.6億平方公尺，年增6.3％。

京東方一舉奪下出貨數、面積雙冠。數量上，京東方出貨雖年減1.8％至5,330萬片，仍以不小的優勢領先群創。面積上，京東方大增24％，首度超越LGD。

報告稱，京東方全球首條G10.5代線持續爬坡並達滿產稼動，2019全年產能年增逾20％，並因為產能結構帶動尺寸結構調整，65吋和75吋出貨登全球首位。預計在2020年隨著武漢G10.5量產，京東方能保有在大尺寸產品的優勢。

京東方A股價5日漲0.23％，收報4.42元人民幣。京東方A股價自2019年11月11日波段低點3.61元開始反彈，至5日收盤已上漲22.44％。

其他大陸廠商也有亮眼表現，華星光電2019年出貨數量和面積分別年增4.3％和19.8％，預計2020年能增強在大尺寸話語權。中電熊貓也增加70吋產品份額。

報告稱，台灣面板雙虎穩中求變，友達持續分散產能，將重心轉向商用顯示、電競、車載工控等利潤更高的產品。群創不斷推動差異化產品策略，主流的39.5吋和50吋在需求、獲利上有佳績。

另一方面，夏普雖維持高稼動率，但新客戶拓展上無突破，或有巨大庫存壓力。韓國廠商則加速縮減液晶電視面板產能，投入大尺寸OLED顯示器。在韓廠退出戰場下、甚至可能將在陸產能另做他用的情況下，報告預估，2020年全球液晶電視面板市場，陸廠將占比逾50％，未來3年全球產能高度向大陸集中。