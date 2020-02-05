劍指華為 美將制定新對策

中美科技戰美國首要打擊中國5G技術以及指標企業華為，傳川普政府將在2月底召開會議，解決目前各部門對華為的做法分歧的情況，統一對華為方針來遏制中國在科技領域的話語權。

鑑於如歐洲各國並未如美方期待強硬限制華為，白宮也聯手多家歐美企業，期望快速拓展在5G以及相關軟體上的實力，降低華為在全球5G市場的競爭力。

路透引述知情人士說法，川普政府暫定美東時間2月28日開會，包括商務部長羅斯、國防部長艾斯培、國務卿蓬佩奧都將參與會議，統一對華為方針，確保美國在科技競賽不會被中國超越。

知情人士稱，此舉意在統合各部門對華為的不同方針。例如近期商務部原本發起加強對華為出口限制的措施，希望阻擋海外企業供貨給華為，但擔憂美國利益受損的國防部在1月時表態反對，導致財政部也推延相關措施。

報導稱，分歧下的白宮還沒對中國進入戰鬥狀態，但這種情況即將結束，此後美國對華為與中國科技的反制措施只會更快甚至有可能更狠。

統一政府部門之外，美國也積極聯手業者對抗華為。華爾街日報引述白宮經濟顧問庫德洛說法，白宮已和戴爾、微軟、AT&T聯手，挑戰華為在5G領域的地位。

報導稱，華為5G設備技術可能領先全球，但白宮想憑藉其軟體實力繞道打敗華為，希望建立標準讓5G軟體開發商在所有廠商的硬體產品上都能執行代碼，降低全球對華為設備的依賴程度。

科技軟硬巨頭戴爾和微軟將帶來在軟體和雲端業務上的支援，取代硬體在5G時代的重要性。不過，為確保設備能瞄準華為，北歐兩大設備廠諾基亞和愛立信也將成為白宮盟友。

美國種種舉動可能是受到此前歐盟不針對特定廠商參與5G網路建設的刺激。或許因為歐盟友善的決定，華為周二宣布，正在歐洲選地點準備建廠生產5G設備。

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