旺旺集團捐水神 助陸戰勝疫情

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，旺旺集團防疫不落人後。為協助大陸地區抗疫，旺旺集團旗下品牌水神，自1月25日起分三批陸續向大陸各地80家醫療機構捐贈水神消毒除菌產品，產品總價值超過人民幣（下同）865萬元。旺旺集團表示，將與全大陸民眾一起齊心協力，戰勝疫情。

水神為旺旺集團旗下品牌，創立於2007年。水神通過國內外多家權威機構認證，是擁有獨立智慧財產權的消毒除菌產品，廣泛應用於學校、幼稚園、口腔醫院、母嬰等多個行業和領域，是高效安心的食品級消毒除菌產品。

旺旺集團在1月25日為武漢市捐贈首批價值310餘萬元的水神消毒除菌產品。隨後，陸續向浙江省杭州市、上海市閔行區、金山區等醫療機構捐贈水神消毒除菌產品。2月3日，旺旺集團總裁蔡衍明、副總裁蔡旺家再次指示集團相關單位，緊急向湖北省疫區再捐贈一批抗擊疫情一線急需的水神消毒除菌產品。捐贈對象主要為武漢市周邊疫情較為嚴重的黃岡市、孝感市的各大醫院以及仙桃市部分醫院。

2月3日，旺旺集團再次向湖北省疫區捐贈一批水神消毒除菌產品，該批產品將於近日運抵抗擊疫情第一線，這已經是旺旺集團為疫區捐贈的第三批消毒除菌產品。

除了水神消毒除菌產品，旺旺集團湖北省各地分公司通過各種途徑，為一線醫護人員送去旺旺食品。旺旺水神經銷商也積極開放水神自助取水點，為廣大民眾提供旺旺水神消毒液。旺旺集團旗下湖南旺旺醫院作為此次新型冠狀病毒疫情定點醫院之一，全體醫護人員24小時待命，奮戰在抗擊疫情第一線。

旺旺集團表示，目前水神對全大陸各個疫區定點醫院的需求統計工作仍在進行中，後續會把水神消毒除菌產品送到更多需要的地方。面對新型冠狀病毒肺炎疫情，旺旺集團將與全大陸民眾一起齊心協力，戰勝疫情。