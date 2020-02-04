人行再放水5千億 股匯回穩

為穩定市場信心、保障流動性充足無虞，中國人民銀行4日再透過公開市場逆回購（附賣回）操作釋出人民幣（下同）5,000億元資金活水，累計兩個交易日已大舉放水1.7兆元，其規模之大相當於降準1個百分點，足見人行捍衛市場穩定的決心。

中新社報導，人行3日才創記錄開展1.2兆元的逆回購操作，並同時下調7天期、14天期的得標利率10個基點，量、價同時發力，大舉投放資金，人行4日再宣布，為維護防疫特殊時期銀行體系流動性合理充裕，將開展5千億元逆回購操作，包括3,800億元7天期、1,200億元14天期，利率分別為2.4％、2.55％，與上次持平。

人行節後兩日投放的流動性達1.7兆元，扣除到期逆回購1.15兆元，累計投放的資金亦高達5,500億元。市場分析，超預期流動性投放有利降低市場資金成本，緩解企業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支援實體經濟。

人行維穩，市場情緒逐漸恢復，大陸股匯經歷3日的暴跌後，4日雙雙反彈，上證收漲1.34％，深成指更大漲3.17％報10,089.67點，收復萬點關卡。人民幣兌美元在岸價及離岸價亦收復「7」失地，在岸價4日下午收在6.99元，較上日大漲0.51％。

此外，資金池變化也讓4日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）全線下降，短天期利率降幅尤其明顯。隔拆利率較上日下降23.1個基點至2.273％；7天Shibor下降19.1個基點至2.416％。

報導稱，興業銀行首席經濟學家魯政委表示，流動性投放以及下調公開市場操作的利率，除了引導20日公布的貸款市場報價利率（LPR）進一步下調，也將促使企業融資利率同步下降。此外包括債券市場的二級市場利率明顯走低，有助於企業以更低成本來籌集資金。

魯政委並分析，兩天投放1.7兆元，約為降準1個百分點所釋放的流動性。但要注意的是，除了要看淨投放規模，公開市場操作與降準相比期限更短，所以兩者雖然規模相當，但公開市場操作仍無法完全取代降準。