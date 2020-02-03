防斷鏈 陸科技大廠不停擺

受武漢肺炎疫情影響，大陸許多企業尚未復工，但科技、半導體大廠一刻也不得閒，通訊設備大廠華為3日表示，已恢復生產且業務正常運行。而包括中芯國際等半導體企業則從春節就未停工持續生產。

雖然廣東省規定，企業復工時間不得早於2月9日24時，但路透引述華為發言人說法，規定中允許關鍵企業繼續運行，華為的復工符合相關規定，目前華為已經恢復包括消費產品、電信設備在內的產品生產，業務正常進行，所恢復的多數生產業務位在廣東東莞。

此外，許多半導體企業也因為產業特性迅速復工、甚至並未在春節停工。中芯國際3日表示，公司確保全年365天、24小時工廠正常運行，目前公司和供應鏈正常運轉，各地產線按計劃持續生產，員工無感染病例。中芯國際3日港股股價上漲3％。

位於疫區武漢的記憶體大廠長江存儲、武漢新芯也均在春節未停工持續生產，兩家公司均透過特殊管道協調原物料、產品出貨的物流方案，維持營運。長江存儲3日也稱，生產和業務正常有序進行。

集邦科技指出，除陸廠外，英特爾大連廠、三星西安廠也在3日復工，工廠正常運作。估計大陸記憶體生產數量短期不會受影響，不過疫情若延長，可能影響第二季的擴產計劃。

在網路科技企業方面，百度董事長李彥宏3日呼籲，全體員工和高管應迅速專注重新回到工作之中。

此次的疫情也帶起大陸遠程辦公、在家辦公的新契機，幾家辦公軟體大廠並沒有閒著，也紛紛投入推出新服務。字節跳動旗下辦公軟體飛書3日宣布，推出支援50人同時在線的「線上辦公室」功能。而大陸通訊一哥騰訊旗下軟體QQ，也開啟辦公視訊會議功能，可同時支援最多16人的視訊辦公。