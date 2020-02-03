陸復工首日 企業巨頭發文打氣

大陸為防控新型冠狀病毒肺炎疫情，將春節假期全面延長，但不少陸企員工於連假期間仍堅守工作崗位，為此，小米集團董事長雷軍，以及百度董事長兼CEO李彥宏於3日復工首日相繼發文，慰勉公司同仁辛勞。

每日經濟新聞報導，雷軍3日上午在微博發文稱，初步感覺公司各項防疫工作做得不錯，並透露，小米當日上午的集團高階經理人會議中，主要討論整個集團防疫工作的進展情況，以及目前最緊急的工作安排。

報導援引小米內部員工表示，公司通知是在2月10日後返回上班，在此之前採取遠程辦公。若要前往辦公室，該公司可免費刷卡領口罩。員工透露，離開北京時，公司已統計員工的行程，有風險就會要求隔離。

另據快科技3日報導，網路流傳，小米10系列確定會透過線上直播發布，目前尚不確定小米10系列具體發布時間，但有消息稱發布時間是2月13日。小米港股3日收報12.02港元，大漲4.34％。

另一方面，李彥宏於3日發出致全體員工的內部信中指出，春節期間，公司有上千名同仁投入到對抗肺炎疫情的戰鬥中。過去十多天，百度APP不間斷營運新型肺炎的相關權威資訊，平均每天有逾10億人次透過百度搜索了解疫情。

李彥宏並表示，希望所有百度同仁，無論是在抗擊疫情的第一線，還是在技術研發、產品營運、市場銷售；無論是高階經理人還是基層員工，都要迅速的重新專注投入到工作中，強調「我們要苦練內功，當新的需求爆發的時候，誰更有準備，更有能力，誰就能獲得更好的發展」。

截至台北時間3日晚上9時37分，百度美股盤前報127.2美元，漲幅為2.95％。