疫情影響GDP增速 陸券商估0.1～0.4百分點

延後開市的A股終於「醜媳婦見公婆」，3日要正式面對資本市場考驗。機構普遍認為這一波補跌勢難避免，大陸券商預估，隨著疫情進入全面爆發期，A股極可能重蹈2003年SARS的覆轍，同步進入市場恐慌期，連跌多個交易日。券商並稱，這波疫情料將影響2020全年GDP增長下降0.1～0.4個百分點。

新浪財經報導，國泰君安證券測算，新型冠狀病毒肺炎疫情對於2020全年GDP的負面影響約在0.1到0.4個百分點，取決於疫情持續時間。若疫情可在兩個月內控制，則對經濟影響最輕，全年GDP增速將因此下降0.1個百分點左右，政策將則以結構性減輕企業負擔為主。

如果疫情持續3～4個月，將對2020年全年GDP增速造成0.2～0.3個百分點的負面影響。如果疫情持續超過4個月以上，則全年GDP增速或將下降0.4個百分點，下半年政策力度或明顯加大。

招商證券分析，若以SARS時期A股走勢來看，2003年4月疫情全面爆發，4月15日後的八個交易日中，上證指數快速暴跌8.8％。而當前肺炎疫情已進入全面爆發期，結合春節期間全球股市的劇烈波動，開盤後A股很可能會進入恐慌期，出現急遽下挫。

報導稱，宏觀面上，疫情將會導致需求和生產驟降，投資、消費、出口均受明顯衝擊，短期失業上升和物價上漲。生產方面，從疫情爆發前的經濟數據來看，2019年末至2020年初製造業PMI已出現築底回穩跡象，內外需壓力均有所緩解。

但受疫情衝擊，工業生產短期內恢復困難，年前累積的訂單將在年後出現延遲交付的龐大壓力。再加上延遲開工，不少企業資金鏈承壓，疫情帶來的出口訂單數量下滑又會導致企業開工後訂單復甦過程放緩，各種負面因素加總，讓工業企業面臨巨大壓力。參考SARS期間，工業增加值自2003年3月起連續3個月下滑。

相比於製造業，旅遊、餐飲、電影、零售、交通運輸等行業所受到的衝擊更大。以2003年6月SARS疫情得到有效控制後，當年第三季第一、二產業均迅速回暖，但第三產業的服務業仍持續低迷，直至2003年第四季才明顯回暖。