陸Apple Store零售店 暫停營運

武漢肺炎疫情不斷擴散，全球手機大廠蘋果同遭波及。蘋果公司1日宣布，基於近期公共衛生與預防的考慮，即日起至2月9日24時，所有Apple Store零售店將暫時關閉。

隨著武漢肺炎疫情愈演愈烈，在大陸發展的跨國企業紛紛宣布關店或暫停生產線，以及要求員工非必要勿前往大陸，如今蘋果也宣布跟進。IT之家報導，蘋果中國官網1日發布公告稱，基於近期公共衛生與預防的考慮，即日起至2月9日24時，大陸所有的Apple Store零售店將暫時關閉。

此前稍早，蘋果剛宣布暫時關閉位於青島、南京和福州的三家Apple Store，其他大陸省市的直營店也已限制營業時間。蘋果聲明稱，公司將持續掌握最新情況，各門市將會儘可能提早重新營運。同時，蘋果在大陸的線上商店將維持營運。

在執行長庫克（Tim Cook）率領下，蘋果2019年表現不俗，除了iPhone手機銷售復甦，AirPods無線耳機更成為熱門產品，2019年第四季蘋果手機與穿戴裝置在大陸的營收甚至出現兩位數增長，未料如今卻碰上武漢肺炎攪局。

庫克近日表示，公司已將員工前往大陸出差侷限於「對業務至關重要的部分」。對於在武漢地區的蘋果員工，庫克表示，公司有向全部大陸員工提供護理包。

除了蘋果之外，近日多家跨國公司也傳出關閉大陸門店與減少員工到大陸的消息。譬如，美國連鎖速食龍頭麥當勞在大陸約有3,300家門市，目前暫時關閉其中數百家。在大陸有4,300個據點的連鎖咖啡龍頭星巴克，關閉一半以上的門市，並推遲公布2020年最新財測。外企警告，若疫情未獲改善，全球供應鏈恐因此被打亂，進而傷及企業獲利。