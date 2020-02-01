武漢肺炎衝擊 中國第1季GDP成長恐跌破6%

武漢肺炎疫情嚴峻，中國法人報告預期，在疫情對消費和生產的潛在衝擊下，中國今年第1季實際GDP成長可能有跌破6%的風險，員工延後返工的影響第1季就會顯現。

武漢肺炎疫情延燒，中國政府宣布春節假期延長3天至2月2日，部分省市要求境內企業延長停工時間至2月10日。湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。

觀察湖北和武漢經濟概況，中國法人報告指出，湖北省排名前4大產業包括汽車製造、建築工程、藥品零售和通訊設備。武漢國內生產毛額（GDP）在全中國城市排名第9，2018年GDP近人民幣1.5兆元。武漢是華中的汽車製造基地，也是光電資訊設備生產基地。

展望今年第1季中國GDP表現，中國法人報告推測，目前來看，在疫情對消費和生產的潛在衝擊下，經濟持穩的內在性動力可能被階段性破壞，第1季實際GDP成長幅度可能有跌破6%的風險。

中國法人指出，此次疫情從去年12月開始浮現，加上今年春節時間點較早，若疫情短期沒有緩解，考慮到返鄉群體延後返工等因素，對實體經濟的影響，從第1季就會開始顯現。

若春節後員工返工延遲拉長，法人預期，2月經濟數據也不會明顯改善，後續走勢取決於疫情發展情況。台灣本土法人報告則預期，武漢肺炎高峰期將落在第1季。

觀察武漢肺炎疫情對今年中國產業影響，中國法人報告分析，疫情爆發期的經濟成長將明顯受到拖累；疫情尾聲，製造業為主的第二產業成長將迅速恢復，不過，服務業為主的第三產業恢復時間相對更長。

在服務業為主的第三產業部分，中國法人報告指出，受疫情影響較大的產業可能包括交通運輸、倉儲和郵政、住宿和餐飲業、金融業，以及租賃和商務服務業、教育文化體育和娛樂業等。

不過，批發和零售業有機會逆勢成長，在疫情期間可能逆勢上揚的產業包括中西藥品、日用品、糧油、食品、飲料、菸酒，建築及裝潢材料類等。

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