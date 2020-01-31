陸1月製造業PMI 微降至50

大陸國家統計局31日公布，1月製造業採購經理指數（PMI）較上月小幅回落0.2個百分點至50，由於適逢春節，數據符合市場預期。但分析指出，採集調查時間落在1月20日之前，當時新型冠狀病毒（簡稱武漢肺炎）疫情尚未顯現，未來大陸經濟表現恐將遭受衝擊。

自中美兩國達成第一階段貿易協議後，大陸經濟已回穩。路透31日報導，大陸國家統計局數據顯示，大陸1月製造業PMI為50，雖較2019年12月的50.2小幅滑落，但仍符合外界先前預期。

從企業規模來看，大、中型企業PMI均位於50分界線之上。其中，大型企業PMI回落至50,4，較上月回落0.2個百分點，中型企業PMI回落至50.1，較上月跌1.3個百分點；小型企業PMI則回升1.4個百分點至48.6，位於景氣榮枯線之下。

分類指數顯示，生產指數回落至51.3，較上月下降1.9個百分點，顯示製造業生產擴張步伐放緩。另外，新訂單指數指數則為51.4，較上月升0.2個百分點，連續三個月位於臨界點之上，表明製造業市場需求持續增長。

不過，儘管中國1月製造業PMI仍保持平穩，但分析師警告，受武漢肺炎疫情持續升溫影響，大陸原本開始回穩的經濟，短期內將再度面臨較大的下行壓力。西南證券宏觀團隊楊業偉指出，雖然1月PMI顯示企業景氣度繼續保持平穩，但考慮到其反映的是1月20日之前的情況，並未充分反映疫情衝擊，指標意義並不明顯，後期走勢需進一步觀察。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，1月份製造業PMI指數小幅下降，但仍保持在榮枯線之上，表明經濟繼續顯現趨穩的態勢。此外，新訂單、採購量、生產經營活動預期等指數均為上升，顯見內需繼續趨穩，企業預期繼續回穩，生產經營活動保持恢復態勢。

張立群強調，目前大陸經濟下行壓力仍較明顯，尤其近期武漢肺炎對經濟走勢的影響不容低估。他指出，大陸政府要繼續確實抓好抓實穩增長的各項工作，著力擴大內需，確保經濟在空前嚴峻複雜的形勢下保持平穩增長態勢。