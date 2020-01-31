對疫情一問三不知 陸黃岡衛生官員被免職

新型冠狀病毒肺炎在中國擴散，湖北省黃岡市目前確診及死亡病例僅次於武漢市，是中國第二大疫區，然而當地衛生健康委員會主任唐志紅面對疫情卻一問三不知，因此被免職。

綜合陸媒澎湃新聞、官媒中國中央電視台報導，由新型冠狀病毒引起的肺炎在中國境內持續擴散，湖北省境內的武漢市、黃岡市、鄂州市皆宣布封城，無特殊原因人員不得進出前述城市。

中國中央指導組29日派出督察組前往疫情嚴峻情形僅次於武漢市的黃岡市，進行督察核查並了解防疫與病例收治情況。

然而，督察組詢問黃岡市衛健委主任唐志紅當地定點醫院收治情況、床位數量及核酸檢測能力等問題時，唐志紅除了保持沉默，便是打電話詢問，並稱主管醫療事務的另有其人。

唐志紅事後接受央視採訪時表示，自己打電話是在了解共收治多少病人，「因為每天都在變化」。面對央視詢問是否掌握情況，唐志紅稱「那我不知道，我搞不清楚」，「我只知道有多少張床位，你非要問我收治多少病人」。

對此，黃岡市政府昨天在微信公眾號「黃岡發布」發表快訊宣布，黃岡市委研究同意提名免職唐志紅，後續免職按有關法律規定辦理。

黃岡市目前確診人數僅次於武漢市，據中國國家衛生健康委員會數據，截至31日上午8時，當地新型冠狀病毒肺炎確診573例，死亡12例，染病及死亡人數居全中國第二高，且尚未有治癒出院的病例。