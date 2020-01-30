華為拚5G手機 2019稱霸全球

手機是當前最重要消費電子產品，但目前面臨市場逐漸萎縮的問題，各家廠商視5G為扭轉疲軟市況的關鍵，5G手機成兵家必爭之地。近日機構數據披露，在2019年的5G手機首波交鋒中，華為奪下36.9％市場居冠，搶得市場先機。

Strategy Analytics在29日發布最新數據，5G手機元年各大廠踴躍推出產品欲搶占這塊新興市場，全球5G手機總出貨量達到1,870萬支，市場需求遠高於預期，而中國手機廠商依然是最大贏家，包括華為以出貨690萬支、市占率36.9％的成績領先群雄。

此外，vivo出貨200萬支、市占10.7％居第三，排名第四的小米出貨量120萬支、市占6.4％。這三家排行前列的陸廠，在2019年的5G手機出貨量就包辦全球的54％；韓國廠商則是次於中國的大贏家，三星出貨670萬支、市占35.8％緊追華為。LG出貨90萬支5G手機，排全球第五。

Strategy Analytics指出，中國手機廠的激烈競爭以及韓國電信商的大幅補貼是2019年5G手機增長的主動力。目前華為與三星是市場領導者，不過華為5G手機因為美國制裁，幾乎全都在中國出貨。三星主要出貨地則包含韓美英等國家。

目前三星與華為在全球智慧型手機中市占第1、第2位，按當前5G手機市況看，有大者恆大勢態。華為2019年推出Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G等暢銷機型，三星則有旗艦機Note 10 5G和S10 5G應戰，雙方也都在折疊智慧型手機這個新戰場推出產品。

其他廠商方面，vivo與華為相同，主力市場仍是在大本營中國，而小米則在西歐有所斬獲，LG則是重點部署韓國與美國。

中韓等亞洲國家成為當前5G手機發展的主要動力，不過Strategy Analytics指出，雖然目前歐美等國家對於5G手機的需求落後於亞洲，但預料在2020年末期能縮小與亞洲的差距。

Strategy Analytics預估，5G手機必然是2020年手機市場重頭戲，年內大廠蘋果或有新品推出。但受限於新型冠狀病毒肺炎疫情大幅影響中國等地，預料2020上半年亞洲或全球5G手機供需會放緩。