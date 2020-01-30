疫情延燒 特斯拉、宜家延後開工

受大陸新型冠狀病毒肺炎疫情影響，有愈來愈多企業宣布節後開工延後或暫時關閉。美國電動車大廠特斯拉的上海超級工廠宣布，旗下Model 3產線將延至2月10日開工；蘋果暫時關閉三家大陸實體店面；瑞典家居品牌宜家IKEA也關閉大陸33家門市，恢復營業時間視疫情而定。

為防止疫情擴散，大陸多個省市強制要求企業需將開工時間推遲至2月10日，特斯拉上海廠也受到波及。

路透報導，特斯拉財務長Zach Kirkhorn29日在財報會議上表示，因停工要求，預計上海Model 3的產能將推遲約十天，此一措施可能對該公司2020年第一季的獲利有「輕微」影響。特斯拉於2019年底開始交付上海廠生產的首批汽車，上海超級工廠也是大陸第一家外資獨資汽車工廠。

手機大廠蘋果（Apple）官網亦顯示，暫時關閉南京與福州兩家直營店，預計2月3日恢復營業；青島分店則預定2月4日恢復營運。

IKEA亦於30日宣布，即日起將暫時關閉大陸共33家分店，但網上購物服務及電話客戶服務中心仍維持運作。

IKEA指，暫停營業是為了保障顧客及員工的健康安全，該公司會繼續密切關注疫情，按情況決定於何時恢復營業。

IKEA已於上周先行關閉武漢門市，且自29日關閉了半數大陸門市，並調整部分門市的營業時間。

分析師稱，IKEA為適應新世代消費者的習慣，自2018年10月上線電商服務並大力推展。但實際上，實體店消費仍然是IKEA營收的主要來源，IKEA中國此前曾表示，電商銷售目前僅占總銷售額的11％。分析師認為，IKEA暫停門市營運，勢必影響該公司第一、二季財報表現。

其他如無印良品、吉野家、Sukiya等日本連鎖企業，也先後於武漢封城後宣布暫停營業。日本無印良品（MUJI）表示，已全線關閉武漢十家分店，未知何時復工，其他大陸城市門市是否跟進還在觀望。另，吉野家集團則關閉30家武漢分店，包括旗下的吉野家連鎖店和花丸（Hanamaru）烏龍麵連鎖店。Sukiya連鎖店的母公司「日本泉盛控股株式會社」也宣布，已關閉在武漢的四家分店，未知何時重新營業。