武漢肺炎攪局 2020陸經濟目標風雨飄搖

2020中國經濟有一重大目標，即「十三五」規劃收尾、全面建成小康社會，具體量化數字是2020年底的GDP要比2010年成長一倍。在武漢肺炎的衝擊下，想要完成這項經濟目標，突然懸念重重。

中國國家衛健委今天公布，28日中國大陸31個省（區、市）新增1,459例武漢新型肺炎確診病例，累計確診病例達5,974例，超過2003年SARS確診人數。隨著疫情漸漸擴大，對經濟的影響也開始引來關注。

世界衛生組織（WHO）27日改口指武漢肺炎在中國的風險「非常高，在區域層級上高，在全球層級上也高」。陸媒指出，一旦WHO對疫情做出了定性，對當事國的經濟衝擊就在所難免。

17年前，當中國的「非典」（SARS）疫情被公開之後，WHO將北京等地列為疫區，並發出旅遊警告。結果，中國當年的第2季經濟增速大幅下跌2個百分點，從11.1%的增速跌至9.1%。

因此，若疫情升級為國際事件，對中國經濟將帶來衝擊，且影響遠超SARS。原因在於，中國經濟和17年前相較，已不可同日而語，當時的中國經濟像升空的火箭一樣勢不可擋，但是現在的經濟增速卻是逐年放緩。

對中國經濟而言，很多承諾的目標都要在2020年兌現。去年12月中旬的中央經濟工作會議指出，「保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和『十三五』規劃圓滿收官，得到人民認可、經得起歷史檢驗」。

與此同時，2020年的經濟還有一個非常重要的量化目標：年底的國內生產毛額（GDP）要比2010年翻一番（成長一倍）。

按測算，中國2020年的經濟成長若能有5.6%左右的增速，就能實現GDP翻一番，儘管中國經濟成長面臨保6%壓力，但保住年底GDP翻一番的目標應該並不困難。只是，在武漢肺炎爆發後，突然變得懸念重重。

原因之一是，中國的經濟結構和2003年大不相同，2003年SARS爆發時，以第二產業為主，但目前一級產業貢獻率3.8%；二級產業貢獻率36.8%；三級產業貢獻率59.4%，而武漢肺炎疫情將重挫核心的三級產業。

報導測算，由於武漢肺炎發生在春節期間，已打擊約人民幣5,550億元（約新台幣2.4兆元）的旅遊市場，加上若以SARS的前例來計算，今年第一季，社會零售總額的經濟損失差不多達到5,000億元。算一算，經濟損失已逾兆。

而2019年第一季的GDP總額為21.34兆，若按6%的預期成長率，2020年第一季GDP的總額應該是22.62兆，成長幅度差不多就是1.28兆。若直接損失掉1兆，與2019第一季相較，甚至可能出現0成長。

（中央社）