大摩：新肺炎拖低大陸GDP最多1.1百分點

摩根士丹利29日發表報告指出，新型冠狀病毒疫情導致經濟活動暫停，估計將拖低2020上半年大陸經濟增長最多1.1個百分點，全球經濟亦受影響。

香港信報報導，報告指出，新型冠狀病毒在高峰期似乎較SARS具更高傳染性，但死亡率較低。中國當局已限制城際交通，並延長春節假期，預料旅遊、娛樂和零售業所受影響最大，加上工廠延長停工可能對大陸的工業生產和貿易帶來壓力。

大摩報告中提到，如果新型冠狀病毒疫情於2、3月到達高峰，中國第一季經濟增長可能減慢0.5至1個百分點，但在補貨需求和逆周期政策的帶動下，第一季後出現復甦；但如果疫情於3至4個月內才達到高峰，對2020上半年的經濟增長拖累可能達0.6至1.1個百分點，但部分影響會被更強勁的政策支持所抵消。

該行認為，疫情對第一季全球經濟增長有些負面影響，不過，由於推動全球經濟復甦的動力並未受損，一旦疫情減退便能重回復甦軌道。

另外，大摩指出，如果情況於兩個月內開始恢復正常，疫情對第一季全球經濟增長的影響估計約0.15至0.3個百分點。若情況持續3至4個月，將進一步拖低第二季全球經濟增長約0.2至0.4個百分點。

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