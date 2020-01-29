港大初步研發肺炎疫苗！專家：將動物實驗

大陸武漢肺炎疫情持續升溫，香港、台灣都出現第8例確診病例。對於肺炎疫情是否有新藥劑或疫苗可減緩治癒病情，香港大學醫學院微生物系傳染病學講座教授、SARS疫情專家袁國勇就表示，已初步在噴鼻式流感疫苗基礎上，研發出針對肺炎病毒的疫苗，但仍需進行動物測試(實驗)後，才能得知悉疫苗是否有效。

為防範疫情擴大，台灣「中央流行疫情指揮中心」近期也緊急釋出發放每日600萬個口罩應急，初四、初五、初六連三天，全台一萬多個超商，一人限購3片，拆盒銷售。中心表示，疾管署釋出的醫療口罩只是應急，初六開工後工廠回到崗位，就能順利銜接民眾需求量。

綜合港媒報導，袁國勇表示，有關疫苗是由噴鼻式流感疫苗研製部份，經研究發現流感疫苗有8節基因，若取走其中一節毒性基因NS1後，在抽取空位放置新型冠狀病毒部分的「長釘」蛋白，就會刺激身體製造「中和抗體」，應可以阻止新型病毒進入身體。

同時香港《明報》也轉述袁國勇觀察指出，「將來製作疫苗時會非常小心，盡可能減少疫苗可能有的免疫病理學副作用，現正嘗試製作含有已弱化病毒的吸入式『減活疫苗』，計劃在3年前已開始研製的流感吸入式減活疫苗中，加入新型冠狀病毒元素」。

袁國勇並強調，「從香港第一宗確診個案的樣本中，已成功分離病毒株」，「計劃在疫苗中加入新型冠狀病毒元素，未來可進行動物測試」。

（中時電子報 李俊毅）

延伸閱讀

確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加

澳洲實驗室成功培養病毒 可助武漢肺炎防疫

超過SARS！陸新型肺炎確診近6,000件 死亡132人