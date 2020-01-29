確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加

據陸媒新華社報導，截至1月28日24時，武漢肺炎確診病例已達5974例，並造成123人死亡，其中確診病例超越2003年感染SARS人數的5327例，外界關注疫情是否可能擴散。對此，陸抗SARS老將、傳染病專家鍾南山表示，估計疫情應該在一周或者十天左右達到高峰，不會大規模增加。

鍾南山在新華社專訪中表示，由於目前病毒已經不只在動物間傳染，已經是人傳人的問題，而且有潛伏期，目前沒有人能夠非常準確預測疫情高峰。他表示，正在對發病的潛伏期進行更精準的評估，可能是3至7天，但一般不超過14天。

對於疫情可能還會持續多久，鍾南山說，當年SARS持續了差不多5至6個月，但他相信這個新型冠狀病毒不會持續那麼長。他指出，在第三波疫情開始後，國家層面已經採取強力的措施，特別是早發現、早隔離，這兩條做到了，就有足夠的信心防止大爆發或者重新大爆發。

至於即將展開的春運返程是否會影響疫情防控，鍾南山認為春運不會是很大的問題，因為在經過延長幾天春假後，就會超過潛伏期的14天，「要感染病毒的話，有病就有了，在當地治療了，沒感染也就沒有了」，但現在的問題是從武漢再出去的人，故武漢和周圍地區的春節往返，仍需十分注意。

另外針對有研究說首例感染者並沒有華南海鮮市場接觸史，鍾南山認為人們發現的第一例，並不等於先前沒有這樣的病人，而從流行病學來看，這種新型冠狀病毒，與2017年發現的一種蝙蝠上的病毒是同源的，都是通過中間宿主傳染給人。他指出，新型冠狀病毒有可能還有一個中間宿主，正通過全基因檢測在各種各樣動物上尋找，看看有沒有高度的同源性，這個中間宿主從目前看估計可能還是某類野生動物。

（中時電子報 馮英志）

武漢肺炎病患超過SARS？ 陸疾病專家：無需恐慌

據大陸國家衛健委網站，截至1月28日24時，大陸確診病例5974例，死亡病例132例。有陸媒報導，新型肺炎病例數在短短30天內，確診人數超過了2003年非典確診病例數。大陸專家表示，無需對病例數過於恐慌。

《健康時報》報導，據大陸原衛生部新聞辦公室通報，自2002年末至2003年8月16日10時，內地累計報告非典型肺炎臨床診斷病例5327例，治癒出院4959例，死亡349例。

新型肺炎從2019年12月30日首次發布疫情相關公告算起，短短30天內確診人數超過了2003年非典確診病例數。該報導稱，由數據可見，截至目前新型肺炎病例數增長速度明顯快於非典，致死率較非典低。

對此，大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光受訪時表示，兩種疾病不同，無需對病例數過於恐慌。

（旺報 王曉鈴）

陸專家：已可製備武漢肺炎疫苗 估最快3個月能上路救人

武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣也中招，但日前大陸國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，目前已分離出新型冠狀病毒毒株，也就是疫苗種子株，製備疫苗還需至少一個半月的時間，再加上1個半月的審批過程，估計最快3個月能上路救人。

李蘭娟接受《央視》訪問時表示，目前增加病例都在預料中，前階段，各省在潛伏期的感染者都應該逐漸發病了，現在處於發病高峰期；若隱性感染的人全部找到了，感染者全部隔離，那在14天潛伏期之後，會慢慢往下降。所以，嚴格查出感染者，嚴格地隔離，是非常重要。

至於疫苗研究部分，李蘭娟說，已經成功分離病毒毒株，代表已經擁有了疫苗的種子株。通過疫苗株以後，就可以製備疫苗，製備疫苗有個過程，拿到疫苗株需要1個半月，之後還需要1個半月的審批過程。依此估計，最快3個月後疫苗或可上路，解救人們的恐慌。

（中時電子報 CTWANT）

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