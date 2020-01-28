武漢肺炎蔓延 世衛改列高風險

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情仍在快速擴散，據大陸官方28日統計，目前累計確診已達4,515例，死亡病例亦攀升至106例。由於該病毒傳染力極強，世界衛生組織（WHO）28日正式將該肺炎疫情由「中等」提升至「高度」風險。

中新網報導，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺於28日衛健委記者會上表示，確診病例之所以大幅增加，主要是部分感染者雖無發熱等症狀，但仍有傳染力，且除了飛沫外亦可通過接觸傳染。中國疾控中心副主任馮子健表示，新型冠狀病毒的人際傳播能力平均一個病人能夠傳染兩到三個人，約六、七天的時間病例就會翻倍，比SARS倍增時間的九天左右更短。

鑑於疫情快速擴散，WHO在最新報告中，將新型冠狀病毒疫情的全球範圍風險由先前的「中等」調升到「高等」，值得注意的是，該疫情仍不屬國際公共衛生緊急事件。WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也於27日啟程前往北京進一步瞭解疫情發展，並於28日與中國國務委員兼外長王毅會面。

WHO提高新型冠狀病毒肺炎風險等級後，包括斯里蘭卡、菲律賓等國也立刻暫停向中國大陸遊客發放簽證，措施結束時間未定。央視報導，菲律賓移民局局長Jaime Morente表示，並未禁止中國公民進入菲國，但會採取措施降低中國公民入境數，「可能有助於阻止新型冠狀病毒傳入菲律賓」。斯里蘭卡則是27日夜間確診首宗病例後，立刻宣布暫停向中國遊客發放落地簽證。

衛健委數據顯示，截至27日24時，30個省市區新增確診病例1,771例，新增重症病例515例。累計確診病例達4,515例，累計死亡病例106例，疑似病例共6,973例。累計追蹤的密切接觸者47,833人。除此之外，不僅鄰近的泰國、日、韓、越南、港、澳、台灣都傳出疫情，美國及歐洲也先後出現確診病例。

大陸全面防疫也多管齊下。衛健委稱，28日還將派遣13支醫療隊共1,800人前往湖北，總計支援湖北醫護人員將達6千名。除武漢以外，醫療隊還將在黃崗、咸寧、孝感、仙桃等七個城市的定點醫院開展工作。

另外，海關總署也宣布將全力保障防疫物資快速通關。針對防疫的進口藥品、消毒物品、防護用品、醫療器械等，可即時申報、即時提領。特殊情況下可先放行，之後再補辦相關手續。