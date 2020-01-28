數百台人受困湖北 陸委會苦等陸方回應

大陸湖北多個城市陸續封城，至今仍有上百名台灣民眾受困當地，陸委會表示，受困民眾陸續出現藥品短缺等問題，且陸方並未妥善照顧台灣人，無奈包機返台等問題仍得等陸方回應。

湖北等武漢多個城市封城多日，至今仍有上百名台灣民眾受困武漢。中央流行疫情指揮中心今（28）日下午召開記者會，有媒體詢問何時將協助在湖北的台商包機返台。

大陸委員會法政處長蔡志儒表示，截至目前共接獲158通民眾來電反映本人或有家人受困湖北，大多是短期性質出差、旅遊、探親等，均非長期經商居住。

蔡志儒說，這些台灣民眾在湖北沒有固定住所，人生地不熟，滯留當地無法返回，陸續出現藥品短缺，加上衛生醫療、環境堪慮，身體及精神狀況都令人擔憂。

他指出，陸委會早已透過既有兩岸管道，要求陸方照顧台灣民眾，陸方也表示在湖北的台灣民眾有獲得妥善照顧，但根據國人來電反映，陸方說法顯然和事實有所出入，呼籲陸方關切台灣民眾健康權益，至於何時才能協助受困台灣民眾返台，還得進一步等待陸方回應。

此外，也有媒體詢問武漢封城前有多達7千多人搭機到台灣的傳聞真偽。移民署國境事務大隊副大隊長吳嘉弘表示，7千多人這個數字疑似是根據航班運量推估，真實性有待查證，邊境自23日以來配合指揮中心公告事項，對於不符資格者均拒絕入境，約有400多人遭拒入，均在最短時間內安排離境。

行政院長蘇貞昌日前曾喊出，將以31日前讓所有陸客團全數離境為目標。交通部觀光局科長王興邦表示，目前在台的陸客團數量仍在統計當中，考量31日前出境相關事宜涉及航班安排以及各城市防疫情形，將以此為目標盡可能安排。（中央社）

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