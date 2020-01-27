易建聯：Kobe！希望你在天堂繼續享受籃球

湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)搭乘的直升機意外墜機失事，享年41歲，13歲女兒也不幸罹難。消息一傳出震撼體育圈，曾經同隊的隊友紛紛在社群媒體上致哀。

曾經穿上湖人戰袍的易建聯，發文緬懷科比：“我跟你的手指都骨裂過，我休息一個半月，你一天都沒有休息，從此我在你身上學會了什麼叫堅持。你說‘我不是要挑戰這個傷病，而是籃球在呼喚我’。謝謝你！科比！希望你們父女在天堂繼續享受著籃球！我們永遠都會記住你！

曾與科比曾在湖人做過隊友的北控隊球員孫悅表示：“第一次與你相遇是在2008年北京奧運會開幕式，我在人群之中大喊你的名字並告訴你我將成為你的隊友，你回頭看向我，並對我微笑的招招手，於是，有了我們的第一張合影……第一次與你對位是在奧運賽場上，初出茅廬的我和已經站在籃球頂端的你一同競技，你讓我領略到了最高境界的籃球……之後我來到了湖人，幸運成為了你的隊友。這是多少人的夢想，在短短的一年時間裡，我在你身上學到了很多很多作為一個職業球員應該做的東西，這一切都讓我終身受益……離開湖人後的每一次見面，你都是那麼溫暖那麼謙和，你用你的人格魅力讓我明白了那句‘一日紫金，終生湖人’！難以想像就在短短的幾個月前，我們還在一起追憶那段時光，你還抱著月亮對她說‘你真是個可愛的小公主’，當你在我湖人球衣上簽名的時候對我‘sun，這是我最喜歡的一屆湖人’。可這一切都是那麼突然，突然到讓我不知道該用什麼情緒應對……你並沒有離開，你用你的曼巴精神影響了一代人，而我們也將會帶著你的精神堅強的走下去！你，永遠在我心中，安息吧！”