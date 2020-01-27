大陸研發武漢肺炎疫苗 成功分離病毒

武漢肺炎肆虐！截至26日上午，大陸確診病例總計增為2063起，死亡病例增至56宗，上海及河南分別出現首宗死亡個案，僅餘西藏未「淪陷」。

為防止疫情擴散，大陸市場監管總局、農業農村部昨日亦聯合宣布，禁止野生動物交易活動，直至大陸解除疫情。

北京市衛健委26日證實，有一款「抗愛滋病藥物」在新型肺炎臨床治療中取得成效，目前已有3所市級醫院，根據此方案進行救治。此外，大陸疾控中心病毒所昨亦宣布，啟動新型冠狀病毒的疫苗研發，目前已成功分離病毒，有望儘早控制疫情。

陸專家指 疫情元宵節回落

大陸國家衛生健康委員會官網26日公布，2020年1月25日，29個省（區、市）新增確診病例688例，新增重症病例87例，新增死亡病例15例（湖北省13例、上海市和河南省各傳出1例）。

大陸知名專家、武漢大學中南醫院感染科教授桂希恩向媒體表示，現在大陸的防控措施是「史無前例」的，預計冠狀病毒完全能控制的狀況會比SARS快，SARS大約花了6個月，他估計武漢市肺炎疫情應該會在元宵節前出現轉折回落。

上海市累計發現確診病例40例，其中37例目前病情平穩，1例病情危重，1例出院，1例死亡。死亡病例為88歲男性，合併有嚴重心肺腎等多臟器功能不全。

大陸各地陸續傳出疫情，廣東汕頭市「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部」26日公佈，自1月27日0時起「封城」，禁止車輛人員進入汕頭市。不過短短幾小時，指揮部又收回該通告，強調不會「封城」或限制車輛。另一方面，繼北京26日全面停駛省際客運後，天津市27日起跟進，相關通告並未提及何時恢復營運。

在香港，香港大學醫學院微生物學客座教授袁國勇26日說香港可能即將出現「排山倒海」的疫情。他不反對港府封城，但認為能發揮效用的時機已經過了。他呼籲民眾勤戴口罩、多用酒精搓手液，以免疫情在社區爆發。他指出，早在新年前，已有數以十萬計大陸旅客到香港，新年後又會有數以十萬計港人回鄉後返港，現階段很難阻截人口流動此外。

防堵病情 禁交易野生動物

澳門昨日則再新增3宗感染武漢肺炎病例，累積增至5宗。新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，3名新病例患者均是武漢女子，其中1人由香港坐船經外港碼頭入境澳門。

為防止疫情擴散，大陸市場監管總局、農業農村部、國家林草局聯合宣佈，昨日起禁止野生動物交易活動，直至大陸解除疫情。通告指，要求各地飼養繁育野生動物場所實施隔離，嚴禁野生動物對外擴散和轉運販賣。各地農集貿市場、超市、餐廳、電商平台等經營場所，嚴禁進行任何形式野生動物交易活動。

（中國時報 張語庭）