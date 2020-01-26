習近平坦承武漢肺炎加快蔓延形勢嚴重

中共總書記習近平昨日召開政治局常委會議，坦承「新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情」處於「加快蔓延的嚴重形勢」。會議並強調，要對進出武漢者「嚴格管控」，堅決防止疫情擴散。

新華社報導，這項會議要求湖北省把武漢肺炎防疫視為「頭等大事」，採取更嚴格措施「內防擴散、外防輸出」；並要求加強有關藥品和物資供給保障工作及醫護人員安全防護工作；至於各地，要減少春節期間大型公眾活動，盡量避免人員大規模聚集。

會議還要求確實保障湖北省和武漢市各種物資供應，確保人民群眾正常基本生活；並加強輿論引導工作，「維護社會大局穩定」，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

這場政治局常委會議並決定，由中共中央成立「應對疫情工作領導小組」，在政治局常委會領導下展開工作，並向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。

根據報導，習近平代表中共黨中央，感謝第一線醫務人員，並指「全黨、全軍、全國各族人民都同你們站在一起，都是你們的堅強後盾」。「只要堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們就一定能打贏疫情防控阻擊戰」。

習近平強調，面對「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的嚴重形勢」，必須加強黨中央集中統一領導，各級黨委和政府要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，深刻認識做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的重要性和緊迫性。

他說，各級黨政領導幹部、特別是主要領導幹部，要堅守崗位、靠前指揮，在防控疫情鬥爭中經受考驗，「深入防控疫情第一線，及時發聲指導，及時掌握疫情，及時採取行動」，做到「守土有責、守土盡責」。

報導說，會議指出，要對所有患者進行集中隔離救治，對所有密切接觸人員採取居家醫學管理，並加強對流動人員的疫情監測和防控，嚴格隔離確診患者。對疑似病例和密切接觸者，要按醫學要求進行隔離和檢查。

同時要「及時準確、公開透明發布疫情，回應境內外關切」；要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，增強群眾自我防病意識和社會信心；還要及時向世界衛生組織（WHO）有關國家和地區組織及「港澳台地區通報疫情訊息」。