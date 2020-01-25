不是「負」翁就是月光族 中國青年錢花哪了

陸媒工人日報最近引述一份報告顯示，逾8成中國年輕人都在使用信貸產品，而信貸資金主要用於基本生活用度、提升生活品質和休閒娛樂。

據報導，數據分析機構尼爾森最近公布的「中國年輕人負債狀況報告」顯示，86.6%的年輕人都在使用信貸產品，平均債務收入比（即負債率）為41.75%，只有13.4%零負債。

報告表示，不論是在網上分期消費、信用卡消費或是網上小額借貸，年輕人的信貸資金主要用於基本生活用度、提升生活品質和休閒娛樂等方面。

雖然86.6%的年輕人都在使用信貸產品，但是其中近半數沒有債務累積，42.1%的年輕人只使用消費類信貸並且在當月還清。如果將這部分年輕人從負債人群中去除，實質負債人群將縮減為整體年輕人的44.5%。

消費類信貸因具獨特功能，很大一部分年輕人因此將其作為「支付工具」，大部分債務會在當月得到償還，從而並不產生任何利息費用，如果將這部分作為「支付工具」的金額從債務中去除，年輕人實質債務收入比將從41.75%降為12.52%。

騰訊理財通日前發表「90後理財與消費報告」則顯示，98.4%的「90後」認為生活有壓力，住房、汽車是主要壓力來源。

此外，投資理財收益已成為「90後」人群在工資之外最普遍的收入來源。「90後」普遍有理財習慣，而且理財傾向越高的「90後」，感受更為幸福。

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