電影撤檔、湖北封城 武漢肺炎讓鼠年變了調

受武漢肺炎疫情影響，今年中國各大城市年味變調，人潮聚集的公共場所關閉，賀歲片撤檔，電影院不見觀眾。中國抗疫之際，境內外確診數字持續上升，娛樂與觀光旅遊業料損失嚴重。

湖北多城封閉 3,500萬人受影響

武漢所在的湖北省已有十多個城市封閉，全省近半區域公共運輸服務暫停，紐約時報（New York Times）推估，受影響者達3500萬人。

武漢市民歷經23日封城前大逃亡後，對外交通已近封閉，入夜街道冷清，不見過年氣氛。美國有線電視新聞網（CNN）記者卡佛（David Culver）封城前連夜逃離的鏡頭全球放送，官媒的觀眾看不到，央視年度春晚節目增加抗疫人員打氣片段，依舊是熟悉的主旋律。

春節期間是否依計畫前往中國的旅客，如今無須忐忑。國家文化和旅遊部緊急通知旅遊業者，暫停接待旅行團，形同鎖國對外封閉。在台灣，觀光局通知業者暫停出團，香港各旅行社取消新年期間預定的中國團，避免接觸感染者。

日本外務省勸告日人避免進出湖北省，部分企業也停止湖北差旅。

死亡與確診數字續增

中國的確診者與死亡人數持續增加，官方已每日提供數據。但在武漢，中港媒體與網路社群陸續揭露，檢測試劑不足，醫療資源無法應付大批疑似感染者，醫院床位已滿，病人只能自行隔離，甚至在未確認是否感染新型冠狀病毒的情況下，拖著病體奔波多家醫療機構。這也是外界認為，實際感染者遠高於官方數字的原因之一。

世界衛生組織（WHO）練續兩日召開緊急會議，以境外病例少為由，未宣告武漢肺炎疫情為國際關注公衛緊急事件，但新型冠狀病毒病原、傳染途徑至今未有定論，鄰國仍拉警報。

台灣、日本、新加坡與泰國24日陸續宣布新確診個案，多與武漢境外移入有關，各國採取措施，強化宣導與通報，避免過年外遊的中國旅客成為傳染者，台灣和菲律賓決定送返湖北和武漢團客。

年初一別出門 中國官方呼籲留在家

25日鼠年大年初一，上海迪士尼、北京故宮、杭州西湖、赤壁等旅遊點與風景區均封閉，中國過年的熱鬧景象一夕冷凍，影響的不僅是節慶氣氛，相關產業大受打擊。

不僅是觀光，中國電影市場已是北美之外全球第2大市場，2000年起，賀歲片票房已是電影業年收入主要來源，過年看電影也成了中國民眾的習慣，不過今年電影人得「共體時艱」，7部賀歲片不約而同全數撤檔，影響所及，海外發行也受牽連。

這些準備拚億票房的影片包括彭于晏主演的「緊急救援」，票房大腕王寶強與日星妻夫木聰的「唐人街探案3」和導演陳可辛的中國女排勵志片「奪冠」、成龍的「急先鋒」等，損失可達百億人民幣。

為控制病毒對外擴散，官方增加疫情防控宣導，出門有風險，留在家最安全。中國疾病預防控制中心主任高福呼籲，春節儘量不要聚會，儘量居家，就是很好的防護。

武漢肺炎烏雲籠罩中國 這個農曆新年不好過

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情迅速擴散，中國境內死亡病例增加到41人，近1300人確診罹病，讓中國農曆鼠年春節蒙上陰影，年味盡失。

農曆新年是中國一年之中最重要的節慶，但今年各地傳統春節慶祝活動紛紛宣告取消，全國有十幾座城市實施封鎖管制，當局呼籲民眾在家隔離。

今天是大年初一，民眾本該歡喜慶祝新年，卻紛紛在藥局排隊，向身穿防護套裝、戴著手術用手套的店員購買口罩。

雖然全球專家多數對中國控制病毒擴散的努力表達肯定，不過由於當局擴大實施旅行限制，影響人口超過澳洲全國人口，使得民眾愈發緊張焦慮。

除了武漢附近受限制的地區外，由於擔心健康問題，中國境內許多春節慶祝活動已經取消，北京紫禁城、上海迪士尼樂園和長城部分區段等各大旅遊景點和許多商家紛紛關閉，連鎖電影院也無限期停映，對照往年此時通常是民眾消費顛峰期，今年的慘況讓中國的經濟穩定度受到威脅。

49歲武漢市民王範（音譯）和許多擔心疫情擴散的居民一樣，他說：「我們通常全家一起慶祝。現在因為病毒的關係，我連父母都不會拜訪。只要能平安度過（疫情）就很好了。」

另一名武漢市民王豔紅（音譯）和丈夫在家準備了年夜飯，但今年只會有他們兩老一塊兒吃，因為他們25歲的兒子不會回家過年。

王豔紅除夕這天告訴法新社記者：「這是他（兒子）第一次不回來和我們一起過年。只有我們兩老一起過。」由於擔心感染武漢肺炎，超市員工退休的王豔紅已經多日足不出戶。

王豔紅的丈夫彭立新（音譯）穿著圍裙，一早便開始在廚房裡忙進忙出，料理年菜的魚、獅子頭和蓮蓉鍋餅。

他們的餐桌上放著一瓶滿滿的紅酒，但今年兒子不回家，沒人會動這瓶酒，因為夫妻倆都不喝酒。

不過王豔紅說，他們會強迫自己像往年一樣好好享受今年的除夕夜。

家中茶几上放著零食茶點，是拿來搭配傳統除夕夜特別節目央視春晚邊看邊吃的。

王豔紅說：「不管他有沒有陪著我們，重要的是我們全家人都健健康康。」

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