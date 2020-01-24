陸武漢肺炎已增至26死 湖北以外2患者不治

中國武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，繼一名河北確診患者死亡後，黑龍江今天上午也對外公告一起確診死亡案例，是疫情爆發地湖北之外的第2例。截至目前，中國至少已有26人死亡。

根據中國中央電視台「央視新聞」官方微博報導，本起死亡病例為綏化市首例確診病例。

報導引述黑龍江省最新通報指出，23日0時至24時，黑龍江省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例4例，其中哈爾濱市1例、牡丹江市1例、大慶市1例、綏化市1例。

除上述資訊外，通報並未提及死亡病例具體細節。

河北省衛健委官網稍早公告，一名滄州市南皮縣的80歲男性患者於22日死亡，但直到23日才被證實感染這種病毒。他曾在武漢探親居住2月餘，返回南皮縣後出現胸悶、呼吸困難，入院隔離治療，伴有高血壓、慢性支氣管炎、肺氣腫等基礎疾病。

本次肺炎疫情爆發地湖北省上午則公告，當地累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例549例，已治癒出院31例，死亡24例。

若加上河北、黑龍江死亡病例，截至發稿，全中國大陸已有26人因感染新型冠狀病毒肺炎死亡。

根據中國國家衛生健康委員會官網今天8時公告，截至1月23日深夜24時，中國大陸累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830例。

這則公告發出後，中國各地省市的統計資料也陸續公布，其中也傳出多起群聚感染病例。

據廣東省公告，截至23日深夜24時，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例53例，其中聚集性疫情10起，均為家庭聚集，涉及27例病例。