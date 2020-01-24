驚！武漢肺炎在陸新疆、內蒙等四省也淪陷

今（24）日大陸地區相關財經新聞重點摘要：

1.驚！武漢肺炎這四省也淪陷

大陸央視新聞1月24日消息，週四（23日）0至24時，27個省（區、市）報告新增確診病例259例，新增死亡患者8例。新增治癒出院6例。19個省（區、市）報告新增疑似病例680例。全國共有29個省（區、市）報告疫情，新增內蒙古、陝西、甘肅、新疆4個省（區）。

截至1月23日24時，大陸國家衛生健康委收到29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830例，其中重症177例，死亡25例，其中湖北省24例、河北省1例。已治癒出院34例。20個省（區、市）累計報告疑似病例1072例。

累計收到港澳台地區通報確診病例5例，其中香港特別行政區2例，澳門特別行政區2例，台灣地區1例。

累計收到國外通報確診病例9例，其中泰國3例（2例已治癒），日本1例（已治癒），韓國1例，美國1例，越南2例，新加坡1例。

目前追蹤到密切接觸者9507人，已解除醫學觀察1087人，尚有8420人正在接受醫學觀察。

（中時 藍孝威）

2.又添一死！湖北以外地區已有2患者不治 大陸目前已26死

大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，繼一名河北確診患者死亡後，黑龍江今天上午也對外公告一起確診死亡案例，是疫情爆發地湖北之外的第2例。截至目前，中國至少已有26人死亡。

據中央社報導，黑龍江省最新通報指出，23日0時至24時，黑龍江省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例4例，其中哈爾濱市1例、牡丹江市1例、大慶市1例、綏化市1例。

河北省衛健委官網稍早公告，一名滄州市南皮縣的80歲男性患者於22日死亡，但直到23日才被證實感染這種病毒。他曾在武漢探親居住2月餘，返回南皮縣後出現胸悶、呼吸困難，入院隔離治療，伴有高血壓、慢性支氣管炎、肺氣腫等基礎疾病。

根據大陸國家衛生健康委員會官網今天8時公告，截至1月23日深夜24時，中國大陸累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830例。若加上河北、黑龍江死亡病例，目前全中國大陸已有26人因感染新型冠狀病毒肺炎死亡。

（中時電子報 鄭年凱）

3.武漢肺炎 中國25死830例確診

中國武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情快速蔓延。截至昨晚24時，確診病例達830例，死亡人數增至25人，其中一名死者為河北患者，是爆發疫情的湖北省以外首例確診死亡病例。現階段只剩西藏和青海尚未有確診和疑似病例。

中國國家衛生健康委員會今天8時許在官網公告，截至1月23日24時，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830例，重症177例，死亡25例。死亡病例中，湖北省24例、河北省1例。另外有34例已治癒出院。20個省（區、市）累計報告疑似病例1072例。

公告稱，23日0時至24時，中國27個省（區、市）報告新增確診病例259例，新增死亡患者8例。新增治癒出院6例。19個省（區、市）報告新增疑似病例680例。全中國大陸共有29個省（區、市）報告疫情，新增內蒙古、陝西、甘肅、新疆4個省（區）。

另據新華社報導，武漢市新冠肺炎防控指揮部昨天深夜發布第5號通告，宣布自24日中午12時起，「全市網約出租車（計程車）停止運營；巡遊出租車實行單雙號限行。恢復時間另行通告」。

（中央社）

4.上海機場 旅客發燒直接裝箱隔離

武漢肺炎疫情惡化，大陸當局宣佈湖北省繼省會武漢之後，鄰近的黃岡市和鄂州市也封城防控疫情。據國民黨政策會前執行長蔡正元今晚在臉書所po影片顯示，上海虹橋機場也施行緊急手段，發現旅客發燒直接裝箱，隔離送醫檢驗。

截至23日18時，大陸確診病例達633例，17例死亡；另有395例疑似病例，已蔓延28省份。台灣因應武漢肺炎疫情，今日起將疫情等級提升至第二級，衛生福利部部長陳時中擔任指揮官，全面調查中港澳返台旅客旅遊史，兩周內去過武漢又有症狀就要進一步檢查，如果符合目前的通報定義，就要進行隔離，武漢人也不能入境。

（中時電子報 郭匡超）

5.驚！湖北省商務廳副廳長感染武漢肺炎

武漢肺炎爆發至今，驚傳湖北省官員確診感染武漢肺炎。據陸媒報導，湖北省商務廳副廳長黃謀宏22日確診感染武漢肺炎，目前正在醫院接受治療。

《澎湃新聞》報導，該報記者24日從湖北省商務廳值班工作人員處獲得消息，得知湖北省商務廳副廳長黃謀宏22日確診感染新型冠狀病毒，目前正在醫院接受治療。

（中時電子報 陳弘美）