封城第二波 湖北黃岡與鄂州關閉所有進出通道

湖北黃岡關閉所有進出通道

繼武漢封城之後，同在湖北的黃岡市也於23日下午發布通告，將從今夜凌晨0時之後，市區公共交通巴士、長途客運暫停運營，城市地鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因的市民不可離開市區。

黃岡市防控工作指揮部23日下午公佈，為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康，自2020年1月23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營。

此外，城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區；黃岡市區所有影劇院、網吧和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃州區中心市場實行休市管理；恢復時間另行通告。

通告顯示，即日起，在黃岡市區所有進出城道口，依法依規對過往車輛及人員實施疫情排查防控，不漏一人一車；對進出城人員進行體溫檢測，對有發熱症狀的患者及時安排到指定醫療點進一步檢查和治療;對同車密切接觸人員安排到指定地點觀察；對進入黃岡的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

（中時電子報 盧伯華）

封城行動擴大 湖北黃岡與鄂州宣布鐵公路停運

為防範武漢肺炎蔓延，武漢今天宣布封城後，鄰接武漢的湖北省黃岡市和鄂州市也都宣布今天封城。

武漢自23日上午10時起，全市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；黃岡市23日晚上12時起，市區公車、長途客運暫停運營，城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉；鄂州市自23日11時20分起，鐵路、車站通道暫時關閉。

根據黃岡市政府官網，今天晚上12時起，黃岡市區公車、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區。

根據這份「湖北黃岡新型冠狀病毒肺炎防控工作指揮部通告」，黃岡市區所有電影院、網路咖啡和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃岡市黃州區中心市場實行休市管理。恢復時間另行通告。

通告說，即日起，在黃岡市區所有進出城道口，對過往車輛及人員實施疫情排查防控，「不漏一人一車」。對進入黃岡的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

根據湖北鄂州市人民政府官網消息，全市鐵路車站通道23日11時20分起暫時關閉，恢復時間另行通知。

黃岡和鄂州的通告最後都附上一句「懇請廣大市民、旅客理解支持」。

（中央社）

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