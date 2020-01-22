去年股市總體檢》阿里回歸 港股蟬聯IPO總額王

2019年香港股市面對中美貿易戰、「反送中」風波延燒下，全年震盪起伏，但依靠南向資金源源不斷及百威亞太、阿里巴巴等重磅股第四季在港IPO，最終扭轉形勢，恒指2019全年小漲9.1％，港股也蟬聯IPO總額寶座。

相較2018年恒生指數近2成的跌幅，2019年港股有個不錯的開頭，恒指從年初25,130點一路向上，4月初衝上30,119點。未料5月起中美貿易戰再度爆發、6月後香港「反送中」衝突不斷升級，恒指8月中跌至25,302點，幾乎吐光年初漲幅，之後大致在26,000～28,000點震盪。

「黑天鵝」頻出下，讓港股氣氛變得更加詭譎，2019年港股大約出現40檔「閃崩」個股，史上罕見。但該年度港股最終能力保不失的兩大關鍵，一是來自大陸的南向資金，尤其第三季末到第四季買盤強勁，全年淨流入總額逾千億港元，讓恒指2019年仍能上漲2,344點，漲幅9.1％。

其二是因「反送中」事件，原本持觀望態度的阿里巴巴、百威亞太，最終仍赴港IPO，尤其是阿里強勢回歸港股，逾千億港元的募資額讓其擠下騰訊，讓港股全年IPO總額一舉躍升為全球首位。

展望2020年，瑞銀、摩根士丹利、大和等表示，在香港經濟情況萎縮、大陸經濟走緩、美國降息的壓力下，對港股持保守態度。大陸券商持較正面看法，認為港股的「性價比」較佳，仍存在投資機遇。