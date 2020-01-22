大陸衝刺金融科技》法定數位貨幣 呼之欲出

回顧2019年，從Facebook宣布擬推出數位貨幣Libra起，不僅掀起全球市場震撼，更讓金融科技蔚為顯學。而中國人民銀行也加速推動金融科技發展，訂出未來三年的「頂層架構」，其中法定數位貨幣的推出更是箭在弦上、呼之欲出。

新浪財經報導，人行在數位貨幣的研究起步甚早。早在2014年，時任人行行長周小川就已成立發行法定數字貨幣的專門研究小組；2017年，人行數位貨幣研究所在深圳正式成立。

2019年，包含數位貨幣在內的金融科技加速推進，人行更在2019年8月22日正式公布「金融科技（FinTech）發展規劃（2019～2021年）」，明確指出未來三年金融科技的發展目標等。計畫到2021年，將進一步強化金融業科技應用能力，強化消費者對數位化、網路化、智慧化金融產品和服務的滿意度。

2019年11月28日，人行副行長范一飛出席活動時也對法定數位貨幣做了詳細解釋，表示已在雙層投放、M0（流通現金）替代、可控匿名的前提下，完成數位貨幣的標準制定、聯調測試等工作。

2020年1月初，人行提出2020年的七大工作重點。其中，加強金融科技研發和應用被列入其中，強調要繼續穩步推進法定數位貨幣研發。隨後，人行宣布在北京、上海、江蘇等10個省市開展金融科技應用試點，並支援在北京率先開展金融科技創新監管試點。外界分析，距離人行推出法定數位貨幣，只剩下最後一哩路。

除了數位貨幣，金融科技另項發展重點則是區塊鏈。尤其大陸國家主席習近平表態支持後，相關產業快速熱燒。

而作為人行數位貨幣研究所所在地的深圳市中心支行更是帶頭領跑。日前該行指出，自2019年起已聚焦在深圳先行示範區和粵港澳大灣區建設，率先拓展人行的貿易金融區塊鏈平台應用，上鏈運行供應鏈應收帳款多級融資、跨境融資等多項業務，截至目前，業務量已超過人民幣900多億元。