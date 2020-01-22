陸擴大開放 多項政策開跑

中美簽成了首階段貿易協議，回顧2018年爆發貿易戰以來，在中國大陸國家主席習近平「一錘定音」拍版下，開啟加速擴大開放之路。回顧2019年，大陸開放步伐更是大步邁前，除火速通過「外商投資法」、新增自貿區、降低外資金融機構進場門檻，還有最新的降低關稅舉措等。展望2020年，擴大開放料將繼續成為政策重點。

新華社報導，回顧2019年，對外開放成果豐碩，營商環境持續改善。2019年3月，新版「外商投資法」獲人大表決通過，從2020年1月1日起正式實施。

此外，2019年6月，習近平在大阪G20峰會上提出進一步開放市場。隨後，官方即公布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）」發布，進一步擴大農業、採礦業、製造業、服務業開放，清單條目自48條縮減至40條，自2019年7月30日起施行。

緊接著2019年7月，國務院金融委宣佈推出11條金融業對外開放措施，債權市場和銀行保險業開放加速。2019年8月，上海自貿試驗區臨港新片區正式設立，全國範圍內新設6個自由貿易試驗區。

2019年9月，取消了合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制。11月，發改委、商務部公布「市場准入負面清單（2019年版）」，開放「養老機構設立許可」、「社會福利機構設置許可」等措施，共列入事項131項，相比2018年版負面清單減少事項20項。

大陸的開放舉措也吸引愈來愈多外資企業和機構，包括美國電動車大廠特斯拉在上海建廠，並於2020年1月7日正式向車主交付車輛；國際信評公司標準普爾也獲准進入大陸信用評級市場等。根據大陸商務部統計，截至2019年前11個月，吸引1億美元以上大型外資項目共達722個，增長15.5％，成長相當亮眼。

展望2020年，可見擴大開放仍會是政策主軸，除了更多進口商品的關稅可望調降，外資在金融服務業、製造業、農業等方面的進入門檻也將下調，讓更多外資和大陸企業可站在同一競爭線上，如此亦可帶動大陸整體市場水準加速提升，接軌國際水準。