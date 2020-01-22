衛健委：新型冠狀病毒可能變異或進一步擴散

大陸國家衛生健康委今（22日）召開記者會，表示將進一步加大疫情防控工作力度，強化應對處置措施。專家研判認為，新型冠狀病毒肺炎病例主要與武漢相關，已經出現人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。同時，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

新華社報導，衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝22日表示，目前有醫務人員確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例，醫務人員感染一方面提供了人傳人的證據，一方面也暴露出醫院在感染防控上存在缺陷。

焦雅輝指出，這是因為對疾病認識有一個過程，目前對醫院及醫務人員的防護和感染防控措施做出調整和完善，將實行更嚴格的醫院感染防控措施。

對於疫情防控，下一步，將對不同地區、不同人群的疫情防控工作實行分類指導。在湖北武漢市進一步強化疫情控制措施，把好「入口關」，嚴格落實市場監管和野生動物管控；把好「出口關」，嚴格落實機場、火車站、汽車站、碼頭等體溫篩檢，全力遏制疫情進一步傳播擴散。

衛健委還要求，部署全國衛生健康系統加強值班值守，嚴格落實春運期間的防控措施，要求各級衛生健康行政部門和醫療衛生單位調派熟悉工作的人員做好春節期間的值班工作，各級醫院和疾控機構要留足在崗人員。

結合春節期間人員流動性大的特點，將指導各地因地制宜落實車站、機場、商場等人群密集場所和汽車、火車等密閉交通工具的通風、消毒措施，必要時在重點地區的人群密集場所開展體溫監測；要求各級各類醫療機構嚴格落實發熱排查、預檢分診和首診負責制，認真篩查、有效救治新型冠狀病毒感染的肺炎病例，不得以醫療費用等任何理由推諉、拒收確診或疑似病例。

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